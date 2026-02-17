مش في رمضان بس | الأوقاف : مطبخ المحروسة مستمر طوال العام

كشف أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف تفاصيل افتتاح مطبخ " المحروسة.. دايما عامر" للإطعام في منطقة رمسيس بمحافظة القاهرة.

وقال أسامة رسلان في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:" أحد أهم صور الجمهورية الجديدة التعاون المؤسسي بين مؤسسات الدولة ".

وتابع أسامة رسلان :" مطابخ المحروسة تتم بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير وجبات للفئات الاولى بالرعاية ".



وأكمل اسامة رسلان :" مبادرة مطبخ المحروسة دايما عامر مستمرة على مدار العام وليس شهر رمضان فقط وسيتم تقديم وجبات مجانية واخرى بأسعار رمزية ".

ولفت أسامة رسلان :" تم العمل على توظيف إمكانيات وقدرات وزارة الاوقاف ووزارة التضامن الاجتامعي للوصول لاكبر عدد من المستحقين والاولى بالرعاية".

