موناكو وباريس سان جيرمان يتعادلان 2-2 في شوط أول ناري بملحق دوري أبطال أوروبا

انتهى الشوط الأول من مواجهة ذهاب ملحق دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا بين موناكو وباريس سان جيرمان بالتعادل الإيجابي 2-2، في لقاء اتسم بالسرعة والندية وتبادل السيطرة الهجومية منذ الدقائق الأولى.

دخل موناكو المباراة بقوة ونجح في هز الشباك مبكرًا عبر مهاجمه فولارين بالوجون الذي سجل هدف التقدم في الدقيقة الأولى، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 18، ليضع أصحاب الأرض في موقف مريح نسبيًا خلال الربع ساعة الأولى.

عودة سريعة من باريس سان جيرمان

رد الفريق الباريسي جاء قبل نهاية الشوط، حيث قلّص الفارق عن طريق ديزيري دوي في الدقيقة 29، ثم أدرك التعادل بواسطة الظهير المغربي أشرف حكيمي في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتعادل يعكس قوة المواجهة بين الطرفين.

تشكيل باريس سان جيرمان

دخل باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيل ضم:

حراسة المرمى: ماتفي سافونوف

الدفاع: حكيمي – باتشو – نونو مينديز – ماركينيوس

الوسط: وارن زاير إيمري – فيتينيا – جواو نيفيز

الهجوم: عثمان ديمبيلي – خفيتشا كفاراتسخيليا – برادلي باركولا

تشكيل موناكو

وجاء تشكيل موناكو كالتالي:

حراسة المرمى: كوهن

الدفاع: كايو هنريكي – فاس – تيزي – فانديرسون

الوسط: كامارا – زكريا – جولوفين

الهجوم: أدينجرا – بالوجون – أكليوش

المباراة تحمل طابعًا تنافسيًا خاصًا نظرًا للصراع المتكرر بين الفريقين محليًا، والذي انتقل هذه المرة إلى الساحة الأوروبية.

الفريق الباريسي يدخل المواجهة بعد تعثر محلي أفقده الصدارة، كما أنه لم يتمكن من حجز بطاقة التأهل المباشر إلى ثمن النهائي، ما اضطره لخوض الملحق.

في المقابل، يعتمد موناكو على أفضلية الأرض والجمهور ونتائجه الإيجابية هذا الموسم، سعيًا للخروج بنتيجة تمنحه التفوق قبل مباراة الإياب.

تُعد هذه أول مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا، بينما سبق أن التقيا في أكثر من 100 مباراة بمختلف البطولات. تميل الأفضلية تاريخيًا لموناكو في عدد مرات الفوز، مقابل عدد أقل من الانتصارات لباريس سان جيرمان، إضافة إلى عدد معتبر من مباريات التعادل.

المواجهة تضمن تأهل فريق فرنسي واحد فقط إلى دور الـ16، ما يزيد من حدة الصراع وقيمة النتيجة في سباق البطولة القارية.