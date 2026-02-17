قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موناكو وباريس سان جيرمان يتعادلان 2-2 في شوط أول ناري بملحق دوري أبطال أوروبا
أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص
مصادر لـ صدى البلد : سعد بدير يتقدم بإنذار على يد محضر لاسترداد 7 ملايين جنيه من الوفد
ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك
الإفتاء توضح حكم الصيام عند السفر بين دولتين مختلفتين في بداية رمضان
وزير التعليم يشهد فعاليات التبادل الثقافي بين طلاب مصر وجامعة هيروشيما
ثلاث سور ينبغي قراءتها قبل النوم بوصية رسول الله.. لا يعرفها كثيرون
مش في رمضان بس | الأوقاف : مطبخ المحروسة مستمر طوال العام
نصابة محترفة .. حنان مطاوع تكشف كواليس دورها في المصيدة
طائرة الاتحاد السكندري تهزم سموحة في الدوري العام
أحمد موسى يعلن موعد برنامج "على مسئوليتي" خلال رمضان
بشرى لمعلمي الحصة .. قرار عاجل من التعليم
رياضة

خالد الغندور يواسي لاعبي الزمالك بعد ضياع ربع نهائي الدوري

الغندور
الغندور
ميرنا محمود

وجه إلاعلامي خالد الغندور رسالة دعم للاعبي الزمالك بعد تأهل سيراميكا كليوباترا علي حساب الفريق الأبيض الي دور ربع النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف.

وكتب الغندور : الزمالك باجهاده وظروفه وبدون جمهوره خرج من متصدر الدوري في دور الـ16.

وتأهل سيراميكا كليوباترا علي حساب الزمالك الي دور ربع النهائي بعد الفوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين  علي ملعب ستاد هيئة قناة السويس في دور الـ 16، ضمن منافسات كأس مصر.

وأفتتح سيراميكا كليوباترا التهديف في الدقيقة 18، بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى لصالح سيراميكا ، نفذها صديق أوجولا بعرضية الى داخل منطقة الجزاء وصلت الى رجب نبيل الذي مررها بالرأس نحو منتصف المنطقة حاول تشتيتها حسام عبد المجيد ولكن تدخل في مرهاه عن طريق الخطأ.

وأدرك محمد اسماعيل هدف التعادل في الدقيقة 45.

وجاء هدف سيراميكا كليوباترا الثاني في الدقيقة 70، بعد تمريرة من فاخري لاكاي من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء وصلت الى أحمد بلحاج الذي سدد كرة قوية مقوسة من خارج منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

وأضاع سيراميكا كليوباترا ركلة جزاء في الدقيقة 60، عن طريق صديق أوجولا  بعد تسديدة من علامة الجزاء ولكن تصطدم بالقائم الأيسر.

وجاءت هجمة مهدرة بغرابة من أحمد حمدي من أمام المرمى بعد تمريرة بينية رائعة من خوان بيزيرا من على حدود منطقة الجزاء ولكن تغطية رائعة من الدفاع في الدقيقة 5.

وأرسلت كرة عرضية من صديق أوجولا من الجهة اليسرى نحو منطقة الجزاء وصلت الى إسلام عيسى مررها بالرأس الى منتص المنطقة ولكن مرت من الجمع دون خطورة في الدقيقة 6.

وتوغل خوان بيزيرا لاعب الزمالك، ومر بالكرة نحو المرمى ومن ثم حاول التسديد ولكن تغطية رائعة من الدفاع تمر الى ركلة مرمى في الدقيقة 8.

الغندور الزمالك سيراميكا كليوباترا تاهل سيراميكا الي ربع نهائي

