نائب الشيوخ : تأمين احتياجات الطاقة للمصانع والخدمات يعزز نمو الاقتصاد

قال النائب أحمد سمير عضو مجلس الشيوخ، إن خطط الحكومة لتأمين احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة تشكل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي والخدمي.

وأضاف سمير في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاستثمارات الكبيرة في تطوير وتحديث منظومة الكهرباء والطاقة المتجددة ستسهم في خفض تكاليف التشغيل وتحسين كفاءة الإنتاج، ما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي وفرص العمل.

وأشار إلى أن تنفيذ التوجيهات الرئاسية خلال الفترة الحالية يأتي في توقيت اقتصادي مهم، حيث يسهم في جذب المستثمرين الجدد وحماية المشاريع القائمة، مع ضمان استقرار التيار الكهربائي وخدمة المواطنين بكفاءة عالية.

وأكد أن هذه الإجراءات تؤكد رؤية الدولة في ربط التنمية الاقتصادية بخدمات مستدامة للمواطنين، وتحقيق توازن بين الإنتاج الوطني وتلبية الاحتياجات الاستهلاكية.