محمد صلاح يحتفل بقدوم شهر رمضان بالزينة والفوانيس

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك.

وظهر محمد صلاح داخل منزله، مع زينة وفانوس شهر رمضان، وكتب: “رمضان كريم”.

محمد صلاح

وشهد الدوري الإنجليزي الممتاز تطورًا تكتيكيًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، إذ تغيّر دور الجناح من لاعب تقليدي يلتزم بالخط إلى عنصر هجومي متكامل يجمع بين الحسم التهديفي وصناعة اللعب والضغط العالي.

ومن ثبات مستوى محمد صلاح وذكاء إلى الصعود القوي لـ، باتت الأجنحة تمثل كلمة السر في حسم المباريات الكبرى والمتقاربة.

الأفضل في موسم 2025-2026

سلّطت شبكة Sportsdunia العالمية الضوء في تقريرها على قائمة أفضل أجنحة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري 2025-2026، مؤكدة أن أنطوان سيمينيو، جناح ، يُعد الأكثر تأثيرًا من الناحية الرقمية، بفضل سرعته الكبيرة، ومهاراته في المراوغة، وقدرته على إرسال كرات خطيرة داخل منطقة الجزاء، إلى جانب حسّه التهديفي الذي جعله عنصرًا حاسمًا في الخط الأمامي.