بالأرقام.. محمد صلاح ضمن أفضل 10 أجنحة هجومية بالدوري الإنجليزي 2026

شهد الدوري الإنجليزي الممتاز تطورًا تكتيكيًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، إذ تغيّر دور الجناح من لاعب تقليدي يلتزم بالخط إلى عنصر هجومي متكامل يجمع بين الحسم التهديفي وصناعة اللعب والضغط العالي.

ومن ثبات مستوى محمد صلاح وذكاء إلى الصعود القوي لـ، باتت الأجنحة تمثل كلمة السر في حسم المباريات الكبرى والمتقاربة.

الأفضل في موسم 2025-2026

سلّطت شبكة Sportsdunia العالمية الضوء في تقريرها على قائمة أفضل أجنحة الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري 2025-2026، مؤكدة أن أنطوان سيمينيو، جناح ، يُعد الأكثر تأثيرًا من الناحية الرقمية، بفضل سرعته الكبيرة، ومهاراته في المراوغة، وقدرته على إرسال كرات خطيرة داخل منطقة الجزاء، إلى جانب حسّه التهديفي الذي جعله عنصرًا حاسمًا في الخط الأمامي.

محمد صلاح.. الجناح الأسطوري

وأشادت الشبكة بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب ، مؤكدة أنه أحد أفضل الأجنحة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا تزال مكانته راسخة في الموسم الحالي.

ويتميّز صلاح بثبات مستوى استثنائي، إضافة إلى قدراته في المراوغة وإنهاء الهجمات بدقة عالية، ما جعله نموذجًا يُحتذى به في مركزه. كما أن قدرته على حسم المباريات بمفرده على مدار سنوات أسهمت في ترسيخ مكانته كأحد أساطير النادي.

وخلال الموسم الماضي 2024-2025، قاد صلاح ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما سجل 29 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة، دون أن يغيب عن أي مباراة طوال الموسم.

عودة قوية بعد كأس الأمم

في الموسم الجاري، غاب محمد صلاح عن عدد من المباريات بسبب مشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2025، إلا أنه واصل تقديم مستويات مميزة عقب عودته، محافظًا على معدل تهديفي وصناعي مرتفع، ليؤكد أنه ما يزال أحد أكثر اللاعبين حسمًا وتأثيرًا في المسابقة.

وأشار التقرير إلى أن معايير اختيار أفضل الأجنحة في نسخة 2026 اعتمدت على عدة عوامل، أبرزها:

عدد الأهداف والتمريرات الحاسمة

معدل صناعة الفرص لكل 90 دقيقة

عدد التسديدات على المرمى

التأثير في المباريات الحاسمة والجوائز الفردية

أفضل 10 أجنحة في الدوري الإنجليزي 2026 بالأرقام

1- أنطوان سيمينيو – مانشستر سيتي

المباريات: 25

الأهداف: 13

التمريرات الحاسمة: 4

صناعة الفرص لكل 90 دقيقة: 1.16

التسديدات على المرمى لكل 90 دقيقة: 2.36

2- برايان مبويمو –

المباريات: 21

الأهداف: 9

التمريرات الحاسمة: 2

صناعة الفرص لكل 90 دقيقة: 1.59

التسديدات على المرمى لكل 90 دقيقة: 1.44

3- بوكايو ساكا –

المباريات: 22

الأهداف: 4

التمريرات الحاسمة: 5

صناعة الفرص لكل 90 دقيقة: 2.47

التسديدات على المرمى لكل 90 دقيقة: 1.20

4- محمد صلاح – ليفربول

المباريات: 18

الأهداف: 4

التمريرات الحاسمة: 6

صناعة الفرص لكل 90 دقيقة: 2.40

التسديدات على المرمى لكل 90 دقيقة: 0.76

5- لياندرو تروسارد – أرسنال

المباريات: 22

الأهداف: 5

التمريرات الحاسمة: 5

صناعة الفرص لكل 90 دقيقة: 1.67

التسديدات على المرمى لكل 90 دقيقة: 0.60

6- كودي جاكبو – ليفربول

المباريات: 24

الأهداف: 5

التمريرات الحاسمة: 3

صناعة الفرص لكل 90 دقيقة: 1.96

التسديدات على المرمى لكل 90 دقيقة: 0.62

7- جارود بوين –

المباريات: 26

الأهداف: 8

التمريرات الحاسمة: 3

صناعة الفرص لكل 90 دقيقة: 0.70

التسديدات على المرمى لكل 90 دقيقة: 0.89

8- جيريمي دوكو – مانشستر سيتي

المباريات: 20

الأهداف: 1

التمريرات الحاسمة: 6

صناعة الفرص لكل 90 دقيقة: 2.96

التسديدات على المرمى لكل 90 دقيقة: 0.61

9- هاري ويلسون –

المباريات: 25

الأهداف: 8

التمريرات الحاسمة: 4

صناعة الفرص لكل 90 دقيقة: 1.25

التسديدات على المرمى لكل 90 دقيقة: 0.93

10- كاورو ميتوما –

المباريات: 16

الأهداف: 2

التمريرات الحاسمة: 1

صناعة الفرص لكل 90 دقيقة: 1.67

التسديدات على المرمى لكل 90 دقيقة: 0.45

ويعكس هذا التصنيف قوة المنافسة بين أجنحة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، في ظل تنوع الأدوار التكتيكية بين التسجيل وصناعة اللعب، بينما يواصل محمد صلاح حضوره ضمن النخبة، مؤكدًا استمراريته كأحد أبرز نجوم البريميرليج في العقد الأخير.