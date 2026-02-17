قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟
ترامب يحذر إيران من عواقب عدم إبرام اتفاق
دعاء الفجر يوم 29 شعبان .. أدعية مستحبة لسعة الرزق وتيسير حياتك
حجم الطلبات لشراء الأسلحة الأمريكية وصل إلى 900 مليار دولار
بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن
الأزمة في طريقها للحل.. الزمالك يغرم محمد عواد 250 ألف جنيه
أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام
أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
أبل تركز على جودة النظام وعمر البطارية في iOS 27
السبت.. محاكمة 4 متهمين في خلية حدائق القبة
مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه
محافظات

تجديد ثقة القيادة السياسية باستمرار "السيد بلال حبش " نائبا لمحافظ بني سويف

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

جددت القيادة السياسية ثقتها في السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، في إطار توجه الدولة نحو دعم القيادات التنفيذية الكفؤة، وترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية في مواقع المسؤولية، بما يضمن استكمال مسارات التنمية وتحقيق الاستقرار الإداري والتنفيذي داخل المحافظات.

ويأتي هذا القرار تقديرًا لما قدمه نائب المحافظ من أداء مهني متميز منذ توليه المسؤولية عام 2019 نائبا للسيد محافظ بني سويف السابق الدكتور محمد هاني غنيم(الذي تم  تجديد الثقة لسيادته محافظا لمحافظة الفيوم) ، حيث أسهم نائب المحافظ خلال الفترة السابقة في إدارة عدد من الملفات الحيوية بكفاءة وانضباط مؤسسي، من خلال العمل الميداني، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وتحقيق تكامل واضح بين العمل التنفيذي ومتطلبات المواطنين.

وشهدت فترة توليه المسؤولية الإشراف على ملفات استراتيجية، من بينها تقنين أراضي أملاك الدولة، ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ودعم التنمية الاقتصادية والاستثمار، إلى جانب جهود التحول الرقمي والتطوير المؤسسي، وتمكين الشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما انعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات العامة.

ويؤكد تجديد الثقة أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال مسار الإصلاح الإداري والتنمية المتكاملة بمحافظة بني سويف، والبناء على ما تحقق من إنجازات، في إطار رؤية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، وبما يعزز كفاءة الأداء التنفيذي ويحقق تطلعات المواطنين.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

