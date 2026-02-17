تجديد ثقة القيادة السياسية باستمرار "السيد بلال حبش " نائبا لمحافظ بني سويف

جددت القيادة السياسية ثقتها في السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، في إطار توجه الدولة نحو دعم القيادات التنفيذية الكفؤة، وترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية في مواقع المسؤولية، بما يضمن استكمال مسارات التنمية وتحقيق الاستقرار الإداري والتنفيذي داخل المحافظات.

ويأتي هذا القرار تقديرًا لما قدمه نائب المحافظ من أداء مهني متميز منذ توليه المسؤولية عام 2019 نائبا للسيد محافظ بني سويف السابق الدكتور محمد هاني غنيم(الذي تم تجديد الثقة لسيادته محافظا لمحافظة الفيوم) ، حيث أسهم نائب المحافظ خلال الفترة السابقة في إدارة عدد من الملفات الحيوية بكفاءة وانضباط مؤسسي، من خلال العمل الميداني، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وتحقيق تكامل واضح بين العمل التنفيذي ومتطلبات المواطنين.

وشهدت فترة توليه المسؤولية الإشراف على ملفات استراتيجية، من بينها تقنين أراضي أملاك الدولة، ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ودعم التنمية الاقتصادية والاستثمار، إلى جانب جهود التحول الرقمي والتطوير المؤسسي، وتمكين الشباب وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما انعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات العامة.

ويؤكد تجديد الثقة أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال مسار الإصلاح الإداري والتنمية المتكاملة بمحافظة بني سويف، والبناء على ما تحقق من إنجازات، في إطار رؤية الدولة وتوجيهات القيادة السياسية، وبما يعزز كفاءة الأداء التنفيذي ويحقق تطلعات المواطنين.