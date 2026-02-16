قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم بني سويف تفتتح معرض «أهلاً رمضان» بإدارة المدرسة المنتجة

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف

افتتحت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، معرض «أهلاً رمضان» الذي نظمته إدارة المدرسة المنتجة بالمديرية، في إطار دعم الأنشطة الإنتاجية وتعزيز دور المدرسة في خدمة المجتمع، وتخفيف الأعباء عن العاملين والمواطنين بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور  ميرفت طه مدير إدارة المدرسة المنتجة، أحمد عباس من إدارة المدرسة المنتجة، إلى جانب رؤساء الأقسام بالإدارات التعليمية وعدد من القيادات التربوية.

وتفقدت وكيل الوزارة ، أقسام المعرض المختلفة، والتي ضمت تشكيلة متنوعة من منتجات المدرسة المنتجة، شملت مشغولات يدوية، ومنتجات غذائية تم إعدادها وفق معايير الجودة، وطرحها بأسعار تنافسية في متناول العاملين والجمهور.
 

وأكدت وكيل الوزارة، أن تنظيم المعرض يأتي في إطار الدور المجتمعي لمديرية التربية والتعليم، وحرص إدارة المدرسة المنتجة على دعم مبادرات الدولة الهادفة إلى تنمية روح الإنتاج والعمل، مشيدةً بالجهود المبذولة في الإعداد والتنظيم وحسن العرض.

وأوضحت أن المدرسة المنتجة تمثل أحد المحاور المهمة في تنمية مهارات الطلاب، وتعزيز ثقافة العمل والإنتاج، وربط العملية التعليمية باحتياجات المجتمع، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على الابتكار وتحمل المسؤولية.

من جانبها، أوضحت  ميرفت طه، مدير إدارة المدرسة المنتجة، أن المعرض اشتمل كذلك على تنظيم ورش عمل في المشغولات اليدوية، وإنتاج المواد الغذائية، وتركيب العطور، بما يتيح الفرصة لتدريب الطلاب وصقل مهاراتهم عمليًا، إلى جانب عرض المنتجات للجمهور.

وفي ختام جولتها، وجهت وكيل الوزارة الشكر لإدارة المدرسة المنتجة وجميع المشاركين في تنظيم المعرض، مؤكدةً استمرار دعم مثل هذه المبادرات التي تعزز قيم التكافل والتعاون، وتحقق مردودًا إيجابيًا للعاملين والمواطنين على حد سواء، خاصةً خلال المواسم ذات الطابع الاجتماعي والديني.

