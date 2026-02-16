مستشفى حميات بني سويف ينظم احتفالية رمضانية لأطفال الغسيل الكلوي

نظم مستشفى حميات بني سويف، تحت إشراف الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة احتفالية مميزة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك لأطفال وحدة الغسيل الكلوي، بالتعاون مع فريق قلوب فرحانة بكنيسة الثلاثة قديسين.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد كبير من الأطفال وأسرهم، حيث تخللتها فعاليات ترفيهية وتعليمية، إلى جانب الألعاب والمسابقات التي أضفت جوًا من البهجة والسرور على الأطفال خلال فترة علاجهم. كما تم توزيع هدايا رمضانية متنوعة لتعزيز شعور الأطفال بالاهتمام والرعاية من قبل الطاقم الطبي وفريق الدعم.

وأكد الدكتور هاني جميعة أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المستشفى على تقديم الرعاية الإنسانية والنفسية للأطفال المرضى، بجانب الرعاية الطبية، مشيرًا إلى أهمية خلق أجواء من الفرح والانتماء للأطفال الذين يخضعون لعلاج طويل مثل الغسيل الكلوي.

وأضاف أن مثل هذه الفعاليات تعزز الروابط الإنسانية بين المجتمع المحلي والمؤسسات الطبية والخيرية، وتسهم في إدخال السرور على الأطفال وأسرهم، مشيدًا بدور إدارة المستشفى وفريق الدعم في تنظيم هذه الاحتفالية الرمضانية.

واختتمت الاحتفالية بتصوير جماعي للأطفال مع الفريق الطبي وفريق الدعم، في لحظة امتزجت فيها البهجة بالروح الرمضانية، مع وعد بالاستمرار في تنظيم فعاليات مماثلة لدعم الأطفال ومواساتهم خلال فترة العلاج.