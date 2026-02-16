قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرسيدس تكشف الستار عن AMG GLC 53 موديل 2027.. صور
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف في خان يونس
مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور
اليوم.. الاستماع للمرافعة في محاكمة 71 متهمًا بقضية الهيكل الإداري للإخوان
سعر أقل دولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم 16-2-2026
إيطاليا.. القبض على مراهق مصري بحوزته عبوة شديدة الانفجار في بولونيا
تمهيدا لاستثماره.. إدارة الزمالك تبدأ إخلاء ممر بوابة شارع جامعة الدول
تصعيد غير مسبوق بطائرات ودبابات الاحتلال.. الكشف عن خطة اعتداء شاملة في الضفة
دار الإفتاء: يجب الالتزام بما يصدره المفتي في تحديد بداية شهر رمضان
مواعيد المترو والقطارات في رمضان 2026 بعد التعديل الرسمي
الحر مستمر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مستشفى حميات بني سويف ينظم احتفالية رمضانية لأطفال الغسيل الكلوي

حميات بني سويف
حميات بني سويف

نظم مستشفى حميات بني سويف، تحت إشراف الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة احتفالية مميزة بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك لأطفال وحدة الغسيل الكلوي، بالتعاون مع فريق قلوب فرحانة بكنيسة الثلاثة قديسين.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد كبير من الأطفال وأسرهم، حيث تخللتها فعاليات ترفيهية وتعليمية، إلى جانب الألعاب والمسابقات التي أضفت جوًا من البهجة والسرور على الأطفال خلال فترة علاجهم. كما تم توزيع هدايا رمضانية متنوعة لتعزيز شعور الأطفال بالاهتمام والرعاية من قبل الطاقم الطبي وفريق الدعم.

وأكد الدكتور هاني جميعة أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص المستشفى على تقديم الرعاية الإنسانية والنفسية للأطفال المرضى، بجانب الرعاية الطبية، مشيرًا إلى أهمية خلق أجواء من الفرح والانتماء للأطفال الذين يخضعون لعلاج طويل مثل الغسيل الكلوي.

وأضاف أن مثل هذه الفعاليات تعزز الروابط الإنسانية بين المجتمع المحلي والمؤسسات الطبية والخيرية، وتسهم في إدخال السرور على الأطفال وأسرهم، مشيدًا بدور إدارة المستشفى وفريق الدعم في تنظيم هذه الاحتفالية الرمضانية.

واختتمت الاحتفالية بتصوير جماعي للأطفال مع الفريق الطبي وفريق الدعم، في لحظة امتزجت فيها البهجة بالروح الرمضانية، مع وعد بالاستمرار في تنظيم فعاليات مماثلة لدعم الأطفال ومواساتهم خلال فترة العلاج.

بني سويف حميات بني سويف محافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

بطاقة التموين

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

ترشيحاتنا

مدحت عبد الهادي

مدحت عبد الهادي: جماهير الزمالك أصحاب الفضل الأول والأخير علينا

سيف زاهر

سيف زاهر: حذرت من مباراة الجيش الملكي.. ليه أكلّف فرقتي عقوبات؟

مصطفي عبده

بقولهم عيب.. مصطفى عبده يهاجم بيان الجيش الملكي بعد مباراة الأهلي

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد