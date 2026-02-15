مخالفات تموينية ومحاضر لمخابز مخالفة بمركز سمسطا في بني سويف

تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تابع اللواء أسامة يونس، رئيس مركز ومدينة سمسطا، الحملة التفتيشية التي نفذتها الوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارة تموين سمسطا، والتي استهدفت المخابز البلدية بقرية الشنطور.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر المتنوعة شملت نقص الوزن وعدم وجود لافتة أسعار وعدم إعطاء بون للمواطنين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

من جانب آخر، تم متابعة الأعمال اليومية في ملف النظافة ورفع كفاءة البيئة العامة، حيث تم رفع المخلفات من محيط المدارس والمصالح الحكومية بمختلف أنحاء المدينة، إلى جانب جمع القمامة من المجالس القروية وتوريد أكثر من 60 طنًا من المخلفات إلى مصنع السماد العضوي، ضمن خطة متكاملة للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.