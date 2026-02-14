بني سويف.. تحرير 470 مخالفة وضبط سلع منتهية الصلاحية بحملات تموينية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومحطات الوقود، في إطار جهود ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين، ومنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية والتصدي لكافة صور الغش التجاري وتداول السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين،في الفترة من 7 وحتى 13 فبراير الجاري بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، حيث تبين من التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن وكيل التموين أن الحملات أسفرت عن 477 مخالفة تموينية،..

شملت 236 مخالفة بالمخابز البلدية، و117 مخالفة بالأسواق والمحلات العامة وقطاع الغش التجاري، و91 مخالفة في مجال البدالين التموينيين والبطاقات التموينية، و29 مخالفة في مجال المواد البترولية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، إلى جانب سحب 4 عينات غذائية، مع ضبط والتحفظ على كميات من السلع المدعمة والمواد الغذائية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف.

وتضمن التقرير تنظيم عدة حملات في مجال الرقابة على المخابز البلدية، حيث أسفرت الحملات اليومية عن تحرير 236 مخالفة شملت 29 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و49 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، و33 مخالفة لعدم وجود قائمة بيانات ومواعيد التشغيل، و41 مخالفة لعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، و42 مخالفة لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و8 مخالفات لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و16 مخالفة لعدم وجود ميزان معتمد، و3 مخالفات للتوقف الكلي عن الإنتاج، إلى جانب 13 مخالفة للتصرف في جزء من حصة الدقيق البلدي المدعم بالسوق السوداء بكمية بلغت 267 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم للجوال،فضلًا عن تحرير محضرين لتجميع دقيق بلدي مدعم وضبط 23 جوال دقيق بلدي مدعم، والتحفظ على المضبوطات.

وفي مجال البدالين التموينيين والبطاقات التموينية، تم صرف المقررات التموينية بنسبة 75% لشهر فبراير الجاري، وأسفرت الحملات عن تحرير 91 مخالفة، شملت الغلق والتوقف عن ممارسة النشاط، وعدم الحصول على شهادة صحية سارية، وعدم وجود قائمة بيانات، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، مع تحرير جنحتين للتصرف في سلع تموينية مدعمة شملت 50 كجم سكر تمويني و96 عبوة زيت تمويني، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أما في مجال الأسواق والمحلات العامة، فقد تم تحرير 117 مخالفة، تنوعت بين ضبط لحوم من فصيلة خيلية بكمية 35 كجم قبل تداولها، وضبط سلع مجهولة المصدر شملت 20 كجم زبدة، وطن ملح طعام، و30 طن كسب فول صويا، و30 طن كسب بذرة قطن، و18 طن أعلاف حيوانية، و5 أطنان أسمدة زراعية، إضافة إلى ضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي شملت 27 كجم لحوم مجمدة، و22 كجم أسماك مجمدة، و14.5 كجم مصنعات لحوم، و200 عبوة دهانات، و45 عبوة مبيدات زراعية، فضلًا عن ضبط 207 علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر، وضبط 45 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، إلى جانب تحرير مخالفات لبدء نشاط دون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم استخراج شهادات صحية سارية.

وفي مجال الرقابة على محطات البنزين ومستودعات البوتاجاز، تم تحرير 29 مخالفة شملت 9 جنح ضد محطات بنزين لعدم الإعلان عن أسعار الزيوت والخدمات، و20 جنحة ضد مستودعات بوتاجاز للغلق وعدم ممارسة النشاط أثناء ساعات العمل الرسمية، وعدم الإعلان عن بيانات وأسعار استبدال الأسطوانات وعدم الاحتفاظ بالسجلات الرسمية.

كما واصلت المديرية جهودها في متابعة موسم التصفية الموسمية الثانية لعام 2026 "الأوكازيون الشتوي"، حيث بلغ عدد المحال المشتركة حتى تاريخه 20 محلًا، وتم تحرير 4 جنح ضد محلات أعلنت عن التصفية دون الحصول على تصريح، مع تكثيف الحملات للتأكد من جدية التخفيضات المعلنة وحماية حقوق المستهلكين.

وفي مجال الغش التجاري، تم تنظيم حملات مشتركة وسحب 4 عينات غذائية، وإرسالها للمعامل المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية.