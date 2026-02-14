صحة بني سويف: متابعة انتظام العمل بوحدتي الشوبك وذكي بـ إهناسيا

وجّه الدكتور هانى جميعه، وكيل وزارة الصحة بـبني سويف، بتشكيل فريق من إدارة الرعاية الأساسية للمرور على وحدتي الشوبك وذكي فاضل التابعتين لإدارة إهناسيا الصحية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد أشرف مدير إدارة الرعاية الأساسية، حيث ضمّ الفريق الدكتور محمد عماد الدين مساعد مدير الإدارة، هدى حسني من تفتيش التمريض، هند عاشور من إدارة الحوكمة.

وشملت الجولة، التي أُجريت يوم الجمعة الموافق 13/2، التأكد من انتظام النوبتجيات وتواجد الأطقم الطبية، ومراجعة توافر الأدوية والأمصال بقسم الطوارئ، بالإضافة إلى التأكد من توافر المستلزمات والأجهزة الطبية اللازمة داخل الوحدتين.

وأكد وكيل الوزارة أن هذه الجولات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، لضمان تقديم خدمة صحية متميزة، وتحقيق أعلى معدلات الانضباط، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المحافظة.