رمضان 2026.. سلوي عثمان: شخصيتي في كلهم بيحبوا مودي مختلفة عن أدواري السابقةl خاص
موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 8 .. كاملة التشطيب وتمويل عقاري
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي
خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق
الداخلية: سيدتان و 7 رجال أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة له مع ابنتهم
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور
مؤلفات بيتهوفن وشوبرت وبرامز بقيادة نسائية ألمانية على المسرح الكبير
للتحصين من العين والحسد .. آيات قرآنية مكتوبة للحماية.. تعرف عليها
أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026
نافذة الإنقاذ تضيق.. الأرض تقترب من البيت الزجاجي الساخن | ماذا يحدث ؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

بني سويف تستضيف 42 سائحاً في جولة على ممشى الكورنيش خلال رحلة نيلية

سياح بني سويف
سياح بني سويف


واصلت محافظة بني سويف، استقبال الأفواج السياحية من مختلف دول العالم ، ضمن خطة المحافظة لتنشيط السياحة الداخلية والتي يتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية مباشرة من محافظ بني سويف"د.محمد هاني غنيم"،حيث وصل "أمس" فوجا سياحيا متعدد الجنسيات قوامه 42 سائحًا على متن باخرة نيلية" فندق عائم"، وكان في استقبالهم فريق من اللجنة المكلفة بإدارة الممشى وبعض العاملين بالإدارة العامة للسياحة بالمحافظة

وتضمنت الجولة زيارة الممشى السياحي الجديد على كورنيش النيل بمدينة بني سويف، حيث استمتع أعضاء الفوج بالأجواء النيلية الخلابة والمناظر الطبيعية، بجانب التعرف على أبرز معالم المدينة الحديثة وبعض المظاهر التراثية التي تعكس الطابع الثقافي والحضاري للمحافظة.

فيما أضاف رئيس اللجنة المشرفة على إدارة الكورنيش"شريف حنفي" أن استقبال الأفواج السياحية يتم بتوجيهات من الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،الذي يولي قطاع السياحة اهتمامًا كبيرًا ضمن خطط التنمية الشاملة، من خلال تطوير الخدمات السياحية وتوفير المناخ المناسب لاستقبال الزوار بما يُعزز من فرص استدامة هذا القطاع الحيوي.

تجدر الإشارة إلى أن تكرار هذه الزيارات السياحية يعكس نجاح استراتيجية التنمية السياحية التي أطلقتها المحافظة ضمن استراتيجيتها التنموية المحلية العامة، والتي تتضمن عدة قطاعات اقتصادية من بينها قطاع السياحة، حيث قد تبنى محافظ بني سويف، استراتيجية طموحة لتنمية هذا القطاع، بهدف وضع بني سويف في مكانة متميزة على الخريطة السياحية المحلية والدولية.

بني سويف سياحة بني سويف محافظة بني سويف

