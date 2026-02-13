قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس
روسيا تحذر مواطنيها من السفر إلى كندا
الطقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة قادمة وأتربة خلال فترات النهار
سفير القاهرة بالاتحاد الأوروبي: مصر صمام أمان لمصالح أوروبا في الشرق الأوسط
استقبال شهر رمضان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم
اليابان تعلن نشر 8 مقاتلات من طراز F-35B في قاعدة نيو تابارو الجوية
اليوم.. انطلاق أولى رحلات العمرة لوزارة التضامن الاجتماعي
منتخب مصر يستعد لـ كأس العالم 2026 بثلاث وديات قوية
سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات الجمعة 13-2-2026
أخبار التوك شو|مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا.. والتاريخ هينصفه.. رئيس الوزراء: خطاب تكليف الرئيس السيسي كان معدا للحكومة للعمل عليه
حكم صوم كل شهر شعبان لامرأة عليها قضاء رمضان كاملًا.. الإفتاء تجيب
13 عاما.. كوريا الشمالية تستعد لتعيين ابنة كيم جونج أون وريثة للسلطة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

بهاتف في السقف.. ضبط عامل نظافة صور سيدات داخل حمام مستشفى تحت الإنشاء

ندى سويفى

تحوّل حمّام السيدات داخل موقع بناء مستشفى أطفال إلى مسرح لجريمة انتهاك صادمة للخصوصية، بعدما اكتشفت إحدى المهندسات وجود هاتف محمول مخبأ في سقف دورة المياه، موجّهًا عدسته لتصوير السيدات دون علمهن، لتتكشف تفاصيل واقعة هزّت مدينة 6 أكتوبر وأثارت غضب العاملات بالموقع.


ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على عامل نظافة يعمل بمشروع بناء مستشفى أطفال في مدينة 6 أكتوبر، بعد تورطه في تصوير السيدات داخل دورة المياه باستخدام هاتفه المحمول الذي أخفاه في سقف الحمّام.


وتقدمت مهندسة معمارية تعمل بالموقع ببلاغ رسمي، اتهمت فيه العامل، البالغ من العمر 33 عامًا، بالتجسس على السيدات داخل دورة المياه، عقب اكتشافها وجود هاتف محمول مثبت بطريقة خفية داخل السقف وموجّه نحو المكان.


وكشفت التحريات أن المتهم تعمّد وضع الهاتف في سقف دورة المياه المخصصة للسيدات داخل موقع العمل، بقصد تصويرهن دون علمهن أو موافقتهن، وتم التحفظ على الهاتف وتبيّن أنه مملوك له.


وبمواجهة المتهم بالأدلة والتحريات، أقر بصحة الواقعة واعترف بارتكاب الجريمة بدافع التلصص، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

