بهاتف في السقف.. ضبط عامل نظافة صور سيدات داخل حمام مستشفى تحت الإنشاء

تحوّل حمّام السيدات داخل موقع بناء مستشفى أطفال إلى مسرح لجريمة انتهاك صادمة للخصوصية، بعدما اكتشفت إحدى المهندسات وجود هاتف محمول مخبأ في سقف دورة المياه، موجّهًا عدسته لتصوير السيدات دون علمهن، لتتكشف تفاصيل واقعة هزّت مدينة 6 أكتوبر وأثارت غضب العاملات بالموقع.



ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على عامل نظافة يعمل بمشروع بناء مستشفى أطفال في مدينة 6 أكتوبر، بعد تورطه في تصوير السيدات داخل دورة المياه باستخدام هاتفه المحمول الذي أخفاه في سقف الحمّام.



وتقدمت مهندسة معمارية تعمل بالموقع ببلاغ رسمي، اتهمت فيه العامل، البالغ من العمر 33 عامًا، بالتجسس على السيدات داخل دورة المياه، عقب اكتشافها وجود هاتف محمول مثبت بطريقة خفية داخل السقف وموجّه نحو المكان.



وكشفت التحريات أن المتهم تعمّد وضع الهاتف في سقف دورة المياه المخصصة للسيدات داخل موقع العمل، بقصد تصويرهن دون علمهن أو موافقتهن، وتم التحفظ على الهاتف وتبيّن أنه مملوك له.



وبمواجهة المتهم بالأدلة والتحريات، أقر بصحة الواقعة واعترف بارتكاب الجريمة بدافع التلصص، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.