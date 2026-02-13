رمضان 2026.. سلوي عثمان: شخصيتي في كلهم بيحبوا مودي مختلفة عن أدواري السابقةl خاص

أكدت الفنانة القديرة سلوي عثمان انها من المقرر ان تقدم دور مختلف عن اعمالها السابقة في مسلسل" كلهم بيحبوا مودي".

وتابع سلوي عثمان في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: ألعب شخصية أوسة مع ضمن أحداث العمل، والشخصية لا تحمل الطابع الدرامي، ولكنها ستكون لايت كوميدي.

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف، إلى جانب عدد كبير من الفنانين.