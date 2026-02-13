جامعة عين شمس الأهلية تعقد جلسة توجيهية موسعة أونلاين للتعريف ببرامجها الأكاديمية ومسارات التوظيف

عقدت جامعة عين شمس الأهلية، جلسة توجيهية موسعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بهدف التعريف ببرامجها الأكاديمية المتميزة وآليات الدراسة بها، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، والدكتور محمد صالحين نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية.



وشارك في الندوة، مديرو البرامج الأكاديمية بالجامعة، إذ تم استعراض البرامج الدراسية التي تقدمها كليات الجامعة المختلفة، مع توضيح نظام الدراسة والمسارات الأكاديمية، وفرص التوظيف المستقبلية للخريجين، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

وفي كلمته خلال الندوة، أوضح الدكتور سامي عفيفي، مساعد نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أن جامعة عين شمس الأهلية هي جامعة أهلية غير هادفة للربح من جامعات الجيل الرابع، منبثقة من جامعة عين شمس الحكومية، ويقوم بالتدريس بها نخبة من أساتذة جامعة عين شمس، مؤكدًا أن الجامعة تستند إلى إرث أكاديمي عريق، وتقدم نموذجا تعليميا حديثا يواكب خصائص جيل Z ويؤهلهم للمنافسة في سوق العمل محليا ودوليا.

كما تم الإعلان عن البرامج النهائية للعام الجامعي 2026/2027، والتي تشمل 4 كليات و10 برامج حديثة، تواكب احتياجات سوق العمل، وتُقدم وفق أعلى المعايير الأكاديمية العالمية، بما يعكس رؤية الجامعة في إعداد خريج مؤهل وقادر على المنافسة محليًا ودوليًا وهى كلية الطب البشري " برنامج بكالوريوس الطب والجراحة (MBBS) –" ، وكلية الهندسة: والتى تضم خمسة برامج هي الهندسة المعمارية الرقمية، والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي، والهندسة المدنية وأنظمة المعلومات البيئية، والروبوتات والأنظمة الذاتية، والتصنيع الرقمي وهندسة المواد، وكلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وتشمل برنامجى علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات (Data Science) – وأخيرًا كلية الأعمال وتضم برنامجى التكنولوجيا المالية (FinTech) والتسويق الرقمي (Digital Marketing).

وأشار القائمون على الندوة إلى أن كليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلوم، والإعلام، والألسن، والحقوق، والآداب، والزراعة، والتمريض، تندرج ضمن خطط التوسعات المستقبلية للجامعة في المرحلة الثانية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مها مصطفى زكريا، مدير برنامج الطب، أن البرنامج يعتمد على نظام التعليم القائم على الجدارات، مع دمج العلوم الأساسية والإكلينيكية منذ السنة الأولى، إلى جانب التدريب بالمستشفيات الجامعية بدءًا من العام الأول، وتأهيل الطلبة لاجتياز المعادلات الأجنبية مثل USMLE وPLAB.

وأكد الدكتور نبيل حامد، مدير برامج كلية الهندسة، أن البرامج المطروحة تتميز بكونها تخصصات بينية حديثة، موضحًا أن الطالب يدرس عامًا أكاديميًا عامًا ثم يختار التخصص وفقًا لرغبته وقدراته.

كما أشارت الدكتورة إيمان أمين، مدير برامج كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، إلى أن خريجي البرنامجين يتمتعون بفرص توظيف واسعة فى شركات التكنولوجيا، والقطاع الحكومي، والبنوك ، والمجال الطبي.

وفي السياق ذاته، أوضحت الدكتورة نهى عادل ، مدير برامج كلية إدارة الأعمال، أن الجامعة تقدم لأول مرة في مصر برنامجين متخصصين في التكنولوجيا المالية والتسويق الرقمي منذ السنة الأولى، مع دراسة لغات البرمجة المتخصصة مثل Python بجانب العلوم الأساسية للتمويل والتسويق.

وأتاحت الندوة للطلاب وأولياء الأمور فرصة طرح الأسئلة والاستفسارات مباشرة على فريق القبول، للتعرف على شروط الالتحاق، وآليات التقديم، والمزايا التنافسية التي تقدمها جامعة عين شمس الأهلية.

ويُذكر أن جامعة عين شمس الأهلية قد أعلنت فتح باب التقدم للالتحاق بكلياتها للعام الجامعي الجديد، والتي تشمل كليات الطب، والهندسة، والأعمال، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، وذلك اعتبارًا من 8 فبراير ولمدة أسبوعين، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة.