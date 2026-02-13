قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تُفاقم التوترات في رمضان.. قرارات حكومية وسياسات أمنية تهدد الفلسطينيين
البداية بمطار الغردقة.. اجتماع مهم لرئيس الوزراء لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا مائلا للبرودة ليلا
رئيس الوزراء يزف أخبارا سارة للمصريين.. دعم التموين وتبكير صرف المرتبات ودعم لـ15مليون مواطن
الموضوع زاد عن حدُّه.. ناجي الشهابي يطالب بالوصاية على الصحافة والإعلام بعد واقعة ميت عاصم
أخبار السيارات| باقة عربيات مستعملة بـ 300 ألف جنيه .. فيراري 849 تيستاروسا تظهر لأول مرة
ترامب: على حركة حماس الوفاء بالتزاماتها بالنزع الكامل والفوري لسلاحها
رئيس الوزراء يتابع ملفات التصالح في مخالفات البناء والأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية
ترامب: أعضاء مجلس السلام تعهدوا بتقديم 5 مليارات دولار لإعمار غزة
برلماني: زيادة الأجور المرتقبة تتجاوز المعتاد وتستهدف دعم القوة الشرائية
استشهاد مواطن وإصابة آخرين بغارات واعتداءات الاحتلال شرق وغرب غزة
شاهد.. جمهور الأهلي من مدرجات ستاد القاهرة قبل مباراة الجيش الملكي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

حسابات معقده لـ المصري والزمالك في المجموعة الرابعة لبطولة الكونفدرالية

عبدالحكيم أبو علم

يدخل فريقا الزمالك والمصري البورسعيدي في تحدي صعب للغاية في الجولة الأخيرة والحاسمة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة الكونفدرالية 


ويلتقي الزمالك المصري مع ضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والمصري البورسعيدي مع ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي غدا.
ويتربع كايزر تشيفز على القمة بعشر نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني بثماني نقاط، بفارق نقطة أمام المصري، صاحب المركز الثالث، ويتذيل زيسكو الترتيب بثلاث نقاط.


ورغم صعوبة الموقف، فإن الزمالك، الذي يمتلك لقبين في البطولة، والمصري، لا يزالان يملكان مصيرهما، حيث يتطلعان للفوز على منافسيهما للتأهل إلى دور الثمانية.


وفي حال انتهاء مباراة الزمالك وكايزر تشيفز بالتعادل، سوف يعني هذا تأهل الفريق الجنوب أفريقي، فيما سينتظر الفريق الأبيض نتيجة اللقاء الآخر لمعرفة مصيره، حيث سيكون بحاجة لتعثر المصري أمام زيسكو من أجل الصعود.


وفي حال انتصار المصري وتعثر الزمالك، سوف يصعد الفريق البورسعيدي لمرحلة خروج المغلوب برفقة كايزر تشيفز، لكن تحقيق فريق المدرب التونسي نبيل الكوكي لأي نتيجة أخرى سوى الفوز على منافسه الزامبي، فسوف يعني ذلك خروجه رسميا من البطولة، دون النظر لنتيجة اللقاء الآخر.


يذكر أنه في حال تعادل المصري وخسارة الزمالك، سوف يتساوى الفريقان في رصيد 8 نقاط، ليلجأ كل منهما لمواجهتيهما المباشرتين، حيث ستصب نتيجتهما في مصلحة أبناء القلعة البيضاء.


وكان الزمالك تعادل مع المصري بدون أهداف في الجولة الثالثة، قبل أن يفوز 2 / 1 على أبناء مدينة بورسعيد في الجولة التالية بالمجموعة.

بطولة الكونفدرالية بطولة كأس الإتحاد الأفريقي كرة قدم البطولة الأفريقية الزمالك المصري

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

