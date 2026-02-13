حسابات معقده لـ المصري والزمالك في المجموعة الرابعة لبطولة الكونفدرالية

يدخل فريقا الزمالك والمصري البورسعيدي في تحدي صعب للغاية في الجولة الأخيرة والحاسمة من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة الكونفدرالية



ويلتقي الزمالك المصري مع ضيفه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والمصري البورسعيدي مع ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي غدا.

ويتربع كايزر تشيفز على القمة بعشر نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني بثماني نقاط، بفارق نقطة أمام المصري، صاحب المركز الثالث، ويتذيل زيسكو الترتيب بثلاث نقاط.



ورغم صعوبة الموقف، فإن الزمالك، الذي يمتلك لقبين في البطولة، والمصري، لا يزالان يملكان مصيرهما، حيث يتطلعان للفوز على منافسيهما للتأهل إلى دور الثمانية.



وفي حال انتهاء مباراة الزمالك وكايزر تشيفز بالتعادل، سوف يعني هذا تأهل الفريق الجنوب أفريقي، فيما سينتظر الفريق الأبيض نتيجة اللقاء الآخر لمعرفة مصيره، حيث سيكون بحاجة لتعثر المصري أمام زيسكو من أجل الصعود.



وفي حال انتصار المصري وتعثر الزمالك، سوف يصعد الفريق البورسعيدي لمرحلة خروج المغلوب برفقة كايزر تشيفز، لكن تحقيق فريق المدرب التونسي نبيل الكوكي لأي نتيجة أخرى سوى الفوز على منافسه الزامبي، فسوف يعني ذلك خروجه رسميا من البطولة، دون النظر لنتيجة اللقاء الآخر.



يذكر أنه في حال تعادل المصري وخسارة الزمالك، سوف يتساوى الفريقان في رصيد 8 نقاط، ليلجأ كل منهما لمواجهتيهما المباشرتين، حيث ستصب نتيجتهما في مصلحة أبناء القلعة البيضاء.



وكان الزمالك تعادل مع المصري بدون أهداف في الجولة الثالثة، قبل أن يفوز 2 / 1 على أبناء مدينة بورسعيد في الجولة التالية بالمجموعة.