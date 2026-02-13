ترامب يرسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط وسط تهديدات إيرانية

أكد مسؤولان أمريكيان أن الرئيس دونالد ترامب أمر البنتاجون بإرسال حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" ومجموعتها الضاربة إلى الشرق الأوسط لتعزيز القوات الأمريكية في المنطقة وسط التوترات مع إيران.

وستزيد هذه الخطوة الضغط على طهران خلال المفاوضات النووية مع إدارة ترامب، مما يجعل التهديد العسكري الأمريكي أكثر خطورة.

وتتواجد حاملة الطائرات "فورد" حاليًا في منطقة البحر الكاريبي، وستحتاج إلى ثلاثة أو أربعة أسابيع للوصول إلى المنطقة.

ويتوافق مع الجدول الزمني الذي ذكره ترامب يوم الخميس، عندما صرّح برغبته في إبرام اتفاق نهائي الشهر المقبل، وأنه سيغير مساره إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وستنضم "فورد"، أكبر سفينة حربية أمريكية، إلى حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" ومجموعتها الضاربة، التي تضم طائرات مقاتلة وصواريخ توماهوك وعدة سفن.

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت حاملتي طائرات في المنطقة خلال معظم فترة الحرب في غزة.

وصرّح ترامب لموقع "أكسيوس" يوم الثلاثاء، قبيل اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأنه يدرس إرسال حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة.

وقال مصدر مطلع إن ترامب اتخذ القرار النهائي بإرسال حاملة الطائرات فورد بعد ذلك الاجتماع.

وقال مسؤول أمريكي إن ترامب ونتنياهو اتفقا خلال اجتماعهما على مواصلة الضغط على إيران ريثما تستمر المفاوضات.