الهلال يتقدم بثنائية على الاتفاق بالشوط الأول بالدوري السعودي

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي الهلال والاتفاق بتقدم الهلال بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة 22 من دوري روشن السعودي.

وسجل هدفى الهلال كل من محمد كنو وسالم الدوسري في الدقيقتين 13 و31 من إنطلاق المباراة.

تشكيل الهلال

أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لـ الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الاتفاق، في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا، ضمن الجولة 22 من دوري روشن السعودي.

تشكيل الهلال ضد الاتفاق في دوري روشن السعودي

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ناصر – كاليدو كوليبالي – حسن تمبكتي – حمد.

خط الوسط: سالم الدوسري– روبن نيفيز – سيرجي سافيتش - محمد كنو

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا – كريم بنزيما.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة من 20 مباراة، ويسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في الصدارة.