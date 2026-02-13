تجاوز بغيض.. بن غفير يقتحم سجن عوفر وينكل بالأسرى الفلسطينيين | شاهد

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اقتحم سجن عوفر ونكل بالأسرى الفلسطينيين، بصحبة مفوض الشرطة كوبي يعقوبي، قبل حلول شهر رمضان.

ويقع سجن عوفر الإسرائيلي قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت القناة 7 العبرية، أن بن غفير وقيادات شرطة الاحتلال شهدوا إطلاق قنابل صوتية أمام زنازين الأسرى الفلسطينيين.

وخلال جولته داخل السجن، قال بن غفير إن التغييرات التي أدخلت على السجون "ليست كافية"، معلنا عزمه الترويج لقانون "الإعدام" بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف أنه يشعر بـ"السرور" لما وصفه بالتغيير الجذري الذي أجرته إسرائيل على ظروف السجون، في إشارة إلى تشديد الإجراءات بحق الأسرى الفلسطينيين.

وتابع بن غفير: "هذا المكان ليس فندقا فاخرا، بل سجن حقيقي".