خلال لقاء رضا بهلوي.. زيلينسكي يطالب بتشديد العقوبات ضد إيران

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ولي العهد الإيراني رضا بهلوي خلال زيارته لمدينة ميونيخ الألمانية ، مطالباً بإنهاء الأنظمة الديكتاتورية.

وقال زيلينسكي في بيان: "تدعم أوكرانيا الشعب الإيراني في نضاله من أجل مستقبله، ونعرب عن تعاطفنا مع جميع ضحايا النظام الإيراني".

وأضاف: "خلال محادثتنا، ركزنا على الوضع في إيران والمجالات التي يحتاج فيها الشعب الإيراني إلى الدعم. وناقشنا أهمية تشديد العقوبات على النظام الإيراني وأي أنظمة ديكتاتورية أخرى".

وفي بيانه، أشاد زيلينسكي أيضاً باتفاقيات التعاون الروسي الإيراني، والتي تشمل تبادل الموارد وتطوير المعدات العسكرية.

كتب زيلينسكي: "أدنّا التعاون بين روسيا وإيران، ولا سيما تزويد النظام الإيراني روسيا بطائرات "شاهد" المسيّرة ومنح تراخيص إنتاجها".

تمتلك طهران، من بين أنظمة أخرى، سلسلة صواريخ يصل مداها إلى حوالي 2000 كيلومتر، ما يجعلها قادرة على استهداف إسرائيل بأكملها، بالإضافة إلى صاروخ يحمل رأساً حربياً ثقيلاً للغاية ويُعدّ من بين أكثر الصواريخ دقة في الترسانة الإيرانية.