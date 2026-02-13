قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3 ملايين يورو.. تطور مثير في تجديد عقد الكعبي مع أولمبياكوس
قبل مناقشته في البرلمان.. حالات إنهاء الخدمة بسبب تعاطي المخدرات
انسحاب محامي الجناة في واقعة بدلة الرقص بميت عاصم بالقليوبية
ترامب : على زيلينسكي التحرك لإنهاء حرب أوكرانيا
وفاة نجل القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي
استخدام التفجير النووي لتغيير مسار كويكب يقترب من الأرض.. ماذا سيحدث؟
زاهى حواس : أوحش حاجة عملتها فى حياتي إنى بقيت وزير
زيادة الإيجار القديم الجديدة.. هتدفع 4000 جنيه في هذه الحالة
هل يجوز للغني الفطر في رمضان وإطعام مسكين عن كل يوم؟ دار الإفتاء تجيب
مقـ تل شخصين في هجوم صاروخي أوكراني على منطقة بيلجورود الروسية
مصطفى محمد احتياطي.. تشكيل نانت أمام موناكو في الدوري الفرنسي
حليتها كلها.. حسين فهمي: مفيش مشاكل مع زوجاتي السابقات
توك شو

مختار جمعة : ردم فجوة الإنجاز يبدأ بالشباب.. والأمن النفسي صمام أمان الدولة

مختار جمعة
مختار جمعة
محمد البدوي

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إن الفارق بين ما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع وبين إحساس المواطن بها يمكن معالجته من خلال تعزيز التواصل المباشر، خاصة عبر تنظيم زيارات ميدانية للشباب للاطلاع على المشروعات القومية، إلى جانب دور الإعلام الوطني في توضيح حجم التطور الذي شهدته الدولة، والإجابة عن سؤال: «أين كنا وأين أصبحنا؟».

فقدان الأمن النفسي والاجتماعي

وأشار جمعة خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن الدول التي تعرضت للتفكك عانت في الأساس من انهيار مؤسساتها وفقدان الأمن النفسي والاجتماعي، نتيجة انتشار التطرف وضعف الوعي.

وأوضح أن تنظيمات إرهابية مثل داعش وبوكو حرام والقاعدة استُخدمت في بعض السياقات كأدوات لضرب مفهوم الدولة الوطنية وتفتيتها، مؤكدًا أن هذه الجماعات لا تمت بصلة إلى صحيح الدين ولا تخدم استقرار الأوطان.

 تجاوز حالة الفوضى

وأضاف أن مصر تمكنت من تجاوز حالة الفوضى التي أعقبت أحداث 2011 بفضل تماسك مؤسساتها الوطنية ودور الجيش في حماية الدولة، مشددًا على أن وجود الدولة القوية يمثل الأساس لتحقيق الأمن السياسي والعسكري، إلى جانب الأمن النفسي الذي يعد ركيزة الاستقرار المجتمعي.

تعزيز الإيمان بالله

وبيّن أن الأمن النفسي يرتبط بتعزيز الإيمان بالله وترسيخ قيم الطمأنينة، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ، مُعَافًى فِي بَدَنِهِ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا»، موضحًا أن الاستقرار الحقيقي يقوم على الشعور بالأمان والصحة وتوافر الاحتياجات الأساسية.

وفي سياق متصل، شدد جمعة على أهمية تكثيف برامج الحماية الاجتماعية خلال شهر رمضان لدعم الفقراء والمحتاجين والأيتام، مستلهمًا سيرة النبي ﷺ الذي كان أجود الناس، وكان رمضان شهرًا يتضاعف فيه عطاؤه، مؤكدًا أن الحفاظ على تماسك المجتمع يتطلب الجمع بين الأمن والتنمية المستدامة والتكافل الاجتماعي.

مختار جمعة محمد مختار جمعة وزير الأوقاف داعش

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

الزمالك

ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز في الكونفيدرالية.. ماذا حدث؟

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

رحاب مطاوع

رحاب مطاوع في عباءة وردة بثاني أمسية لعيد الحب بالأوبرا

جنا دياب

جنا دياب تطرح أغنية معاك بغني

فريق مسار اجباري

بالصور .. مسار إجباري يفتتحون مهرجان عيد الحب في نويبع بحضور جماهيري من مختلف الجنسيات

بالصور

عيد الحب 2026 .. أجمل رسائل وعبارات التهنئة للفالنتين

مشروب بسيط يحارب الكوليسترول وضغط الدم .. ماذا يفعل الزنجبيل لقلبك؟

معلومات لا تعرفها عن التهاب الأمعاء .. أكثر من مجرد “مشاكل هضمية”

نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

