قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب يحذر: فشل المفاوضات النووية يعني "يوما عصيبا" لإيران
مصطفى بكري: أقول الحقيقة ولا أُرضي أحدا.. وأدعم المعارضة الوطنية البناءة
يوتيوب يطلق تطبيقًا رسميًا لنظارة Apple Vision Pro بعد انتظار سنتين
خلال لقاء رضا بهلوي.. زيلينسكي يطالب بتشديد العقوبات ضد إيران
كم مرة صام النبي شهر رمضان؟.. تعرف على الإجابة الصحيحة
النيابة العامة تأمر بحبس متهمة لنشر فيديو بإدعاء محاولة اختطاف من مجهول
فضيحة مدوية.. صاحب شركة إنتاج فني متهم باستغلال الصغار والشباب
أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين
نقيب الصحفيين عن واقعة شاب بنها: حماية الضحايا مسئولية الصحافة وليس إعادة إنتاج العنف
نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية
البنك المركزي: تراجع التضخم إلى 7% خلال الربع الأخير من العام الحالي..تفاصيل
زبون الميكروباص سرق عامود النور .. بيان عاجل من النقل بسبب فيديو صادم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

معلومات لا تعرفها عن التهاب الأمعاء .. أكثر من مجرد “مشاكل هضمية”

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
آية التيجي

يُعد التهاب الأمعاء المزمن (IBD) من الأمراض المعقدة التي تؤثر على الجهاز الهضمي، ويسبب أعراضًا مزعجة مثل الإسهال وآلام البطن، لكنه يتضمن جوانب صحية قد يغفل عنها كثير من الناس رغم تأثيرها العميق على الصحة العامة.
1. IBD 

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

ويخلط الكثير من الناس بين التهاب الأمعاء المزمن والتهاب المعدة العابر، لكن التهاب الأمعاء المزمن هي حالة صحية مزمنة، وفقا لما نشر في موقع Mayo Clinic، وتشمل:

ـ داء كرون:
التهاب القولون التقرحي
وكلاهما يتسبب في التهاب مزمن في أجزاء مختلفة من الجهاز الهضمي، ويختلفان في طريقة تأثيرهما ومناطق الإصابة.

ـ لا يوجد سبب واحد واضح للإصابة به:
على عكس بعض الأمراض المعدية، لم يتوصل العلماء إلى سبب واحد يسبب إلتهاب الأمعاء المزمن، ولكن الأبحاث تشير إلى أن المرض قد ينتج عن:

ـ خلل في الجهاز المناعي

ـ عوامل وراثية

ـ توازن غير صحي لبكتيريا الأمعاء

ـ تفاعلات مع البيئة

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

ـ أعراضه قد تتجاوز الجهاز الهضمي:
بالإضافة إلى ألم البطن والإسهال والدم في البراز، يمكن أن يسبب التهاب الأمعاء المزمن لبعض الاعراض، وهي :
التعب المزمن
فقدان الوزن غير المبرر
التهاب المفاصل
مشاكل جلدية
التهاب العين

ـ النظام الغذائي لا يسبب المرض… لكنه يؤثر عليه:
لا توجد أطعمة تسبب الإصابة بإلتهاب الأمعاء المزمن، لكن بعض الأطعمة قد تفجر الأعراض وتزيدها سوءًا، مثل:
الأطعمة الحارة
المشروبات الغازية
منتجات الألبان عند بعض المرضى.

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

ـ مرضى إلتهاب الأمعاء المزمن أكثر عرضة لبعض المضاعفات الصحية:
مرض التهاب الأمعاء المزمن يزيد من خطر التعرض لـ:
نقص الحديد والأنيميا
حصى الكلى
هشاشة العظام

ـ يمكن أن يتطور في أي عمر:
رغم أن الأعراض غالبًا تبدأ بين سن 15 و35، فإن إلتهاب الأمعاء المزمن يمكن أن يظهر في أي عمر، وقد يُكتشف لدى كبار السن أيضًا.

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

ـ العلاج لا يشمل الجراحة فقط:
ويشمل العلاج أدوية للتحكم في الالتهاب،  أدوية مثبطة للمناعة، علاج بيولوجي حديث، وفي بعض الحالات: جراحة لإزالة أجزاء مصابة من الأمعاء

ـ بكتيريا الأمعاء تلعب دورًا مهمًا:
بعض الدراسات وجدت أن توازن الميكروبيوم البكتيرية في الأمعاء مرتبط بشكل وثيق بنوعية الأعراض وسرعتها، وقد يكون مفتاحًا لعلاجات مستقبلية.

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

ـ المرض قد يتأثر بعوامل نفسية:
التوتر والقلق لا يسببان المرض، لكنهما قد يزيدان سوء الأعراض ويؤثران على جودة الحياة، ما يدفع الخبراء للتأكيد على أهمية الدعم النفسي بجانب العلاج الطبي.

ـ لا يزال يواجه الكثيرون تشخيصًا متأخرًا:
يُشير الخبراء إلى أن كثيرًا من المرضى يُشخصون بالمرض في مراحل متأخرة، مما يؤدي إلى تدهور الحالة قبل بدء العلاج المناسب.

التهاب الأمعاء معلومات عن التهاب الأمعاء المزمن داء كرون التهاب القولون التقرحي أعراض التهاب الأمعاء أسباب التهاب الأمعاء مضاعفات IBD علاج التهاب الأمعاء التغذية وIBD الصحة الهضمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

ترشيحاتنا

كأس الاتحاد الإنجليزي

الاتحاد الإنجليزي يحدد موعد قرعة دور الـ16 في كأس الاتحاد لموسم 2025/26

أحمد الشناوى

حارس بيراميدز: نسعى للفوز على باور ديناموز رغم حسم صدارة المجموعة

الأهلي

شاهد.. لقطات من تدريب الأهلي استعدادا لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

بالصور

معلومات لا تعرفها عن التهاب الأمعاء .. أكثر من مجرد “مشاكل هضمية”

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط
التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

نصائح مهمّة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. لتجنب النوبات أثناء العواصف الترابية

إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
إجراءات وقاىية لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية

لتجنب المخاطر الصحية.. هؤلاء ممنوعون من الخروج أثناء العاصفة الترابية

أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية
أشخاص ممنوعون من الخروج في العاصفة الترابية

5 فواكه مخللة هتضيف طعم ما يتنسيش على سفرة رمضان.. مش بس خيار ولفت

مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.
مخللات الفاكهة موضة سفرة رمضان 2026.

فيديو

سيارة شيرين عبدالوهاب

متقلش عن ليلى مراد في حاجة.. فيديو سيارة شيرين عبد الوهاب يُشعل الجدل

مقارنة إيمي سمير وياسمين عبدالعزيز

معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد