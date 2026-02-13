معلومات لا تعرفها عن التهاب الأمعاء .. أكثر من مجرد “مشاكل هضمية”

يُعد التهاب الأمعاء المزمن (IBD) من الأمراض المعقدة التي تؤثر على الجهاز الهضمي، ويسبب أعراضًا مزعجة مثل الإسهال وآلام البطن، لكنه يتضمن جوانب صحية قد يغفل عنها كثير من الناس رغم تأثيرها العميق على الصحة العامة.

1. IBD

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

ويخلط الكثير من الناس بين التهاب الأمعاء المزمن والتهاب المعدة العابر، لكن التهاب الأمعاء المزمن هي حالة صحية مزمنة، وفقا لما نشر في موقع Mayo Clinic، وتشمل:

ـ داء كرون:

التهاب القولون التقرحي

وكلاهما يتسبب في التهاب مزمن في أجزاء مختلفة من الجهاز الهضمي، ويختلفان في طريقة تأثيرهما ومناطق الإصابة.

ـ لا يوجد سبب واحد واضح للإصابة به:

على عكس بعض الأمراض المعدية، لم يتوصل العلماء إلى سبب واحد يسبب إلتهاب الأمعاء المزمن، ولكن الأبحاث تشير إلى أن المرض قد ينتج عن:

ـ خلل في الجهاز المناعي

ـ عوامل وراثية

ـ توازن غير صحي لبكتيريا الأمعاء

ـ تفاعلات مع البيئة

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

ـ أعراضه قد تتجاوز الجهاز الهضمي:

بالإضافة إلى ألم البطن والإسهال والدم في البراز، يمكن أن يسبب التهاب الأمعاء المزمن لبعض الاعراض، وهي :

التعب المزمن

فقدان الوزن غير المبرر

التهاب المفاصل

مشاكل جلدية

التهاب العين

ـ النظام الغذائي لا يسبب المرض… لكنه يؤثر عليه:

لا توجد أطعمة تسبب الإصابة بإلتهاب الأمعاء المزمن، لكن بعض الأطعمة قد تفجر الأعراض وتزيدها سوءًا، مثل:

الأطعمة الحارة

المشروبات الغازية

منتجات الألبان عند بعض المرضى.

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

ـ مرضى إلتهاب الأمعاء المزمن أكثر عرضة لبعض المضاعفات الصحية:

مرض التهاب الأمعاء المزمن يزيد من خطر التعرض لـ:

نقص الحديد والأنيميا

حصى الكلى

هشاشة العظام

ـ يمكن أن يتطور في أي عمر:

رغم أن الأعراض غالبًا تبدأ بين سن 15 و35، فإن إلتهاب الأمعاء المزمن يمكن أن يظهر في أي عمر، وقد يُكتشف لدى كبار السن أيضًا.

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

ـ العلاج لا يشمل الجراحة فقط:

ويشمل العلاج أدوية للتحكم في الالتهاب، أدوية مثبطة للمناعة، علاج بيولوجي حديث، وفي بعض الحالات: جراحة لإزالة أجزاء مصابة من الأمعاء

ـ بكتيريا الأمعاء تلعب دورًا مهمًا:

بعض الدراسات وجدت أن توازن الميكروبيوم البكتيرية في الأمعاء مرتبط بشكل وثيق بنوعية الأعراض وسرعتها، وقد يكون مفتاحًا لعلاجات مستقبلية.

التهاب الأمعاء المزمن ليس مجرد التهاب بسيط

ـ المرض قد يتأثر بعوامل نفسية:

التوتر والقلق لا يسببان المرض، لكنهما قد يزيدان سوء الأعراض ويؤثران على جودة الحياة، ما يدفع الخبراء للتأكيد على أهمية الدعم النفسي بجانب العلاج الطبي.

ـ لا يزال يواجه الكثيرون تشخيصًا متأخرًا:

يُشير الخبراء إلى أن كثيرًا من المرضى يُشخصون بالمرض في مراحل متأخرة، مما يؤدي إلى تدهور الحالة قبل بدء العلاج المناسب.