جريمة في القليوبية.. إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية وتصويره.. وبكري يكشف مفاجأة

وصف الإعلامي مصطفى بكري الواقعة التي شهدتها محافظة القليوبية بأنها «مؤسفة وفاضحة» وتشكل جرس إنذار خطير للمجتمع، موضحًا أن شابًا تقدم لخطبة فتاة وتم رفضه مرتين، قبل أن يقوم أهلها باستدراجه في الطريق العام وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، وتصويره، والتعدي عليه بالضرب.

التحرك الفوري

وأوضح بكري خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أن وزارة الداخلية تحركت سريعًا فور تداول الفيديو، وألقت القبض على المتهمين وعددهم 9 أشخاص بينهم سيدتين؛ بعد تلقي مركز شرطة بنها بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بالواقعة.

وأكد أن الفحص أثبت تعديهم على المجني عليه، وهو عامل، تعرض لكدمات وسحجات متفرقة، مشيرًا إلى أن الواقعة جاءت بسبب خلافات تتعلق بعلاقته العاطفية بكريمة إحدى المتهمات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيقات الجنائية من قبل النيابة العامة.

كما سلط بكري الضوء على قضية أخرى هزت الرأي العام، تتعلق بالاتجار في البشر في مدينة الشيخ زايد، حيث اتهم رجل أعمال بارز ومدير دار أيتام شهيرة باستغلال الأطفال والشباب، تحت ستار العمل الخيري.

وأوضح بكري، أن المتهم- البالغ من العمر 54 عامًا ومالك إحدى كبرى شركات الإنتاج الفني- اعتمد على سياسة الإغراق في الرفاهية؛ بتوزيع هواتف فاخرة، وتوفير حياة مادية مزيفة للضحايا؛ في محاولة لإحكام السيطرة عليهم، وصناعة "سياج من الصمت".