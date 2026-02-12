مصطفى بكري: المشاكل الاقتصادية زائلة ولن يتبقى لنا إلا هذا الوطن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه علينا أن ندرك أنه لا وطن لنا إلا هذا الوطن، وأن كل المشاكل زائلة والمشاكل، الاقتصادية ستنتهي في مرحلة ما.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، "أنه بدون قيمنا المجتمعية التي تربينا عليها في الزمن الجميل لو ضاعت لضاعت أشياء جميلة في هذا المجتمع، فالحياة ليست في الأنانية أو الفردية ولكن الحياة في المصلحة العامة والتعاون والتكاتف".

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، “أنه لا بد النظر للأمام ومعرفة أن البلد دي لو حصلها حاجة لن يكون هناك مستقبل للأجيال القادمة وسنكون قد جنينا على أنفسنا”.

وأشار مصطفى بكري إلى أنه لا بد من عدم التشكيك بمؤسسات الدولة، معلقا “الأكثرية من هذا الشعب العظيم يردوا على الشائعات بمواقفهم المخلصة خاصة أن هناك من يسعون لصنع الفتنة في مصر".