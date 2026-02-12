قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 لجميع العاملين بالدولة رسميًا
الأوقاف تختار أشرف سيف لإحياء أولى ليالي رمضان في مسجد الحسين
رحيم ستيرلينج ينهي مغامرة تشيلسي ويخوض تجربة هولندية
سعر الدولار اليوم 12 فبراير 2026 بعد خفض الفائدة
خبير أمني يحلل قضية جيفري إبستين وعلاقتها بشبكات الضغط الاستخباراتي
بنحو 9 قروش .. انخفاض سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أبعد من مجرد جريمة.. خبير أمن قومي يكشف "المفتاحين" اللذين أسقطا قادة العالم في فخ إبستين
خبير إرهاب: قضية إبستين ليست فضيحة بل شبكة استخبارات دولية تستخدم المال والجنـ.ـس كأداة ضغط
منال عوض: رفع 45 طن مخلفات وتطهير مصرف أبو عوض بالهرم
قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات
الإعدام للمتهم بقـ تل سائق أوبر حلوان.. والسجن عامين لشقيقه
بهدف +90.. القادسية يفوز على نيوم بالدوري السعودي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مصطفى بكري: المشاكل الاقتصادية زائلة ولن يتبقى لنا إلا هذا الوطن

محمود محسن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه علينا أن ندرك أنه لا وطن لنا إلا هذا الوطن، وأن كل المشاكل زائلة والمشاكل، الاقتصادية ستنتهي في مرحلة ما.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، "أنه بدون قيمنا المجتمعية التي تربينا عليها في الزمن الجميل لو ضاعت لضاعت أشياء جميلة في هذا المجتمع، فالحياة ليست في الأنانية أو الفردية ولكن الحياة في المصلحة العامة والتعاون والتكاتف".

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، “أنه لا بد النظر للأمام ومعرفة أن البلد دي لو حصلها حاجة لن يكون هناك مستقبل للأجيال القادمة وسنكون قد جنينا على أنفسنا”.

وأشار مصطفى بكري إلى أنه لا بد من عدم التشكيك بمؤسسات الدولة، معلقا “الأكثرية من هذا الشعب العظيم يردوا على الشائعات بمواقفهم المخلصة خاصة أن هناك من يسعون لصنع الفتنة في مصر".

مصطفى بكري وطن المجتمع الأنانية التعاون

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش

برلمانية: خفض أسعار الفائدة خطوة استراتيجية لتحفيز الاقتصاد| خاص

قيادي بحزب الجيل: خفض الفائدة رسالة ثقة للعالم بأن اقتصاد مصر يسير في مسار آمن

برلمانية: الحكومة الجديدة أمامها ملفات حيوية ينبغي التعامل معها بجدية

تحذير .. التمر الهندي يتفاعل مع هذه الأدوية | بلاش تشتريه

القراصيا وصحتك.. إيه بيحصل للجسم لما تاكلها فى رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قمر الدين؟

للفطار والعشاء والشاي.. طريقة عمل كيكة الزبيب الهشة

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

