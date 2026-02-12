قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ترامب : «إيران أضاعت فرصتها»… ويهاجم تل أبيب بسبب نتنياهو

علي صالح

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسلسلة تصريحات سياسية حاسمة ركزت على الملف الإيراني، علاوة على رده على أزمة العفو لنتنياهو، مظهراً رؤيته الاستراتيجية تجاه الشرق الأوسط، تأتي في سياق لقاءات واتصالات سياسية مكثفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد زيارة الأخير إلى واشنطن الأسبوع الجاري. 

وفي جوهر تصريحاته تجاه إيران، قال ترامب بوضوح إن الخيار الأفضل كان أن توقع إيران اتفاقًا مع الولايات المتحدة في المفاوضات السابقة حول برنامجها النووي، مرجعاً في ذلك قرار طهران السابق بعدم إبرام صفقة كان يُمكن أن يؤدي إلى وضع أكثر استقراراً في المنطقة. 

وشدد على أن رفضها الاتفاق في الماضي مثل “خطأً استراتيجياً”، ما وضع طهران في موقف أضعف لاحقًا.

وكرر ترامب موقفه الداعم للاستمرار في مسار المفاوضات مع إيران، معربًا عن أمله بأن تكون طهران هذه المرة أكثر عقلانية ومسؤولية في مقاربتها تجاه الملف النووي، وأن تحقيق اتفاق من شأنه أن يحد من البرنامج النووي ويضع قيوداً أكثر صرامة على قدراتها.

 ومع ذلك، لوح في الوقت نفسه بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحًا إذا فشلت مفاوضات الدبلوماسية وأن الولايات المتحدة لا تتوانى عن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لحماية مصالحها، في إشارة ضمنية إلى إمكانية التحرك ضد طهران.

أما عن موقف نتنياهو نفسه من هذه التصريحات، فقد أبدى تفهمًا واستمرارية في التنسيق مع واشنطن، لكنه شدد على أن أي اتفاق مع إيران يجب أن يضمن المصالح الأمنية لإسرائيل بشكل واضح ودون أي ثغرات، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي والصواريخ الباليستية ونفوذ طهران في المنطقة. 

وأشار نتنياهو إلى ضرورة أن يتضمن الاتفاق شروطًا تشكل خطوطاً حمراء لا يمكن تجاهلها لحماية الأمن الإسرائيلي.

وفي سياق اجتماعهما، وصف ترامب اللقاء بأنه ناجح جدًا وأثمر تعزيزًا للعلاقة القوية والمتينة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مؤكدًا استمرار التنسيق الوثيق حول القضايا الإقليمية الكبرى بما فيها الملف الإيراني وملف غزة الذي لا يزال على أجندة مباحثاتهم.

وبينما يبرز التأييد الأمريكي لضرورة التوصل إلى اتفاق مع إيران، تُظهِر المواقف الإسرائيلية تحفظات واضحة، متسمة بشكوك حول جدية طهران واستعدادها للقبول بالقيود التي تريدها إسرائيل. 

ويرى نتنياهو أن الاتفاق يجب أن يطال أكثر من البرنامج النووي ليشمل عناصر أوسع تتعلق بالأمن الإقليمي ومحاربة الجماعات المدعومة من طهران، وهو ما قد يعقد مسار المفاوضات ويزيد من التباين في رؤى الطرفين.

وفي المحصلة، تُظهِر تصريحات ترامب ونتنياهو أن التحديات في الملف الإيراني لا تزال قائمة، وأن هناك مساحة لتحالف وثيق بين واشنطن وتل أبيب، لكنه لا يخلو من اختلافات في التفاصيل الإستراتيجية. 

ومن المشهد، يبقى الاتفاق مع إيران ممكناً في حال توفرت الإرادة السياسية والضمانات الأمنية، بينما يبقى الخيار العسكري ضاغطًا في الخلفية كـ«معيار ردع» في سياسة إدارة ترامب تجاه طهران.

