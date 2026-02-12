نتنياهو يعتذر عن حضور مؤتمر "الأيباك" بواشنطن

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه لن يتوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن الأسبوع المقبل؛ لحضور اجتماع مجلس السلام أو المؤتمر السنوي للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية «الأيباك».

وأوضح المكتب، في بيان أوردته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أن نتنياهو كان من المقرر أن يسافر إلى واشنطن الأسبوع المقبل، لكنه قرر المشاركة في مؤتمر «الأيباك» عبر تقنية الاتصال المرئي.

وفي تصريحات أدلى بها قبل مغادرته واشنطن عائدًا إلى إسرائيل، قال نتنياهو: «اختتمتُ للتو زيارة قصيرة ولكنها مهمة إلى واشنطن، تحدثتُ خلالها مع صديقنا العزيز، الرئيس ترامب. تربطنا علاقة وثيقة وصادقة وشفافة».

وأضاف أن المحادثات ركزت على إيران، إلى جانب قضايا أخرى، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي يعتقد أن الإيرانيين يدركون جيدًا طبيعة الطرف الذي يتعاملون معه، وأن الشروط المطروحة، إلى جانب إدراكهم لخطأ عدم التوصل إلى اتفاق في السابق، قد تدفعهم إلى قبول شروط تتيح التوصل إلى اتفاق جيد.

وأعرب نتنياهو عن تشككه إزاء فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران، موضحًا أنه أبلغ البيت الأبيض بضرورة أن يشمل أي اتفاق عناصر مهمة لا تقتصر على البرنامج النووي فحسب، بل تمتد إلى الصواريخ الباليستية ودعم طهران لوكلائها في المنطقة.