اقتصاد

أسعار الذهب في الكويت يوم الجمعة

اسعار الذهب في الكويت
اسعار الذهب في الكويت
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب وتحركاته في الكويت، اليوم الجمعة 13 فبراير 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الجمعة  دون مصنعية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الكويت نحو 48.775 دينار كويتي.

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 في الكويت لنحو 44.700  دينار كويتي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الكويت حوالي 42.675 دينار كويتي.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في الكويت نحو 36.575 دينار كويتي.

استقر سعر جرام الذهب عيار 14 في الكويت عند 28.450 دينار كويتي.

وصل سعر جرام الذهب عيار 12 في الكويت لنحو 24.375  دينار كويتي.

أسعار أوقية الذهب في الكويت

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الأوقية بلغت نحو 1516.800 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب في الكويت

أسعار الذهب في الكويت اليوم لـ الجنيه الذهب بلغت نحو 341.375 دينار كويتي.

سعر الذهب عالميا

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4946.88 دولار أمريكي.

 مؤثرات في سعر الذهب 

يعتبر الذهب من السلع المتداولة يوميًا، ولذلك فإن سعره عالميًا قابل للارتفاع والانخفاض بشكل مستمر. وهناك العديد من العوامل التي تؤثر على سعر الذهب، منها:

معدل سعر الفائدة عالميًا:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزية في بلدان العالم، إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقًا للحالة الاقتصادية للبلد.

أسعار النفط عالميًا:

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعًا وانخفاضًا في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا من الناحية الاقتصادية، مما يؤدي إلى ارتفاع سعره.

كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب:

تلعب كمية إنتاج الذهب ومعدلات العرض والطلب دورًا كبيرًا في تحديد سعره.

أسعار الذهب الكويت سعر جرام الذهب أسعار أوقية الذهب سعر الجنيه الذهب

