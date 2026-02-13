الرئيس الإسرائيلي يرد على دعوة ترامب للعفو عن نتنياهو

علق مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، مساء الخميس، على دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد التي يواجهها.



وكان ترامب قد صرح خلال فعالية في البيت الأبيض بأن نتنياهو "أبلى بلاء عظيماً في زمن الحرب"، معتبراً أنه يستحق العفو، وأضاف أن الرئيس الإسرائيلي "يجب أن يخجل من نفسه" لعدم منحه هذا العفو حتى الآن.



وفي رده، أكد مكتب هرتسوج أن طلب العفو "قيد المراجعة"، مشدداً على أن الرئيس سينظر فيه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، ودون أي تأثير من ضغوط خارجية أو داخلية.



وكان نتنياهو قد التقى ترامب في واشنطن الأربعاء، في سابع اجتماع بينهما منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض العام الماضي، حيث بحث الجانبان ملفات عدة، أبرزها البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية.



ويعد نتنياهو أول رئيس وزراء إسرائيلي يواجه اتهامات جنائية وهو في منصبه، إذ يحاكم منذ عام 2019 بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي اتهامات ينفيها، وبموجب القانون الإسرائيلي، يملك الرئيس صلاحية منح العفو، غير أنه لا توجد سابقة لإصدار عفو أثناء سير المحاكمة.