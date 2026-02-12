أميرة أحمد وكنزي تتألقان بأغاني فيروز فى أولى سهرات مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا

انطلقت منذ قليل أولى سهرات عيد الحب بدار الأوبرا من غناء النجوم أميرة أحمد وكنزي ، وسط عدد كبير من الجمهور .

وتألقت نجمة الموسيقى العربية بالأوبرا أميرة أحمد فى افتتاح أولى حفلات عيد الحب المقام على مسرح النافورة المغطى بمجموعة من أغانى جارة القمر فيروز ولاقت تفاعل وإعجاب واستحسان الحشد الجماهيرى من الحضور كان منها حبيتك بالصيف، كيفك انت، نسم علينا الهوى، سالونى الناس وغيرها.

‏كنزي تخطف قلوب جمهور عيد الحب بالأوبرا

وخطفت أيضا نجمة الموسيقى العربية بالاوبرا كنزى قلوب جمهور احتفالات عيد الحب المقامة على مسرح النافورة المغطى وادت باقتدار بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش مجموعة من اعمال فيروز الحالمة كان منها قديش كان فيه ناس، زعلى طول، قمرة يا قمرة، انا لحبيبى، يا انا يا انا وغيرها.

وتتواصل الفعاليات مساء الجمعة 14 فبراير مع حفل للمطرب مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وقيادة المايسترو أحمد عامر، ويشاركه الغناء كل من رحاب مطاوع، وتامر عبدالنبى، وسوزان ممدوح.

مهرجان حفلات عيد الحب



يُختتم مهرجان حفلات عيد الحب، مساء السبت14 فبراير، بحفل للموسيقار عمر خيرت، بمصاحبة فرقته الموسيقية، حيث يعزف نخبة من مؤلفاته الشهيرة التى شكلت جزءًا من الذاكرة الموسيقية والدرامية.