قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية
150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن
عصام الحضري: لا أحب أحمد شوبير.. وبديله كارت أحمر من حياتي
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي تعلق لأول مرة على أزمة زواج عبد المنصف
رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي
ظرف إنساني أليم.. مصر تعزي كندا في ضحايا حادث إطلاق النار بمدرسة في بريتش كولومبيا
ترامب: نتنياهو يتفهم موقفنا وأجريت اجتماعا جيدا معه حول إيران والمفاوضات الإقليمية
بعيدا عن المعدة .. النعناع علاج لمشكلة صحية منتشرة بكثرة
الحزم يحقق فوزًا ثمينًا على الأخدود 2-1 في دوري روشن السعودي
ترامب : «إيران أضاعت فرصتها»… ويهاجم تل أبيب بسبب نتنياهو
ثورة وفدية ضد قرارات البدوي بتشكيل لجان مؤقتة للحزب بالمحافظات .. خاص
طوفان مدريدي.. أتلتيكو يضرب برشلونة برباعية نظيفة في الشوط الأول بنصف نهائي كأس ملك إسبانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ثورة وفدية ضد قرارات البدوي بتشكيل لجان مؤقتة للحزب بالمحافظات .. خاص

السيد البدوي
السيد البدوي
معتز الخصوصي

كشفت مصادر داخل حزب الوفد عن أنه بعد صدور قرار من الدكتور السيد البدوي ، رئيس حزب الوفد بحل الجمعية العمومية لحزب الوفد ، والذي أشاد به الوفديين المؤيدين والمعارضين للسيد البدوي ، تبع ذلك حالة من الغضب من الوفديين المؤيدين والمعارضين للسيد البدوي من قرار البدوي بتشكيل لجان مؤقتة للوفد في المحافظات من شخصيات كانت سبب أساسي وراء العوار و الفساد داخل الجمعية العمومية لحزب الوفد ، حيث أثبتت هذه الشخصيات فشلها بعد تشكيلها للجان وهمية للجمعية العمومية من المتوفين وشخصيات وهمية ليس لها وجود ولم يشارك أكثر من ٥٠% من هذه الأسماء الوهمية في الاستحقاقات الانتخابية لحزب الوفد سواء انتخابات رئاسة الوفد أو رئاسة الهيئة العليا على مدار أكثر من ١٠ سنوات ، والدليل على ذلك أن الجمعية العمومية لحزب الوفد تقترب من ٦٠٠٠ عضو لم يشارك في انتخابات رئاسة الوفد إلا ٢٦٢٠ عضو من أصل ٦٠٠٠ عضو.

وأكدت المصادر ل " صدى البلد " أن هناك ثورة داخل حزب الوفد من جانب الوفديين من قرارات السيد البدوي ، كما أن صفحات الوفد على الفيس بوك وجروبات الوفديين وأنصار السيد البدوي أنفسهم مستاءين من قراراته.

وأشارت المصادر إلى أن السيد البدوي أقر بأن الجمعية العمومية لحزب الوفد بها فساد ، كما أن المسئول عن الجمعية العمومية لحزب الوفد هما المسئول عنهم رؤوساء لجان حزب الوفد في المحافظات والمراكز وسكرتارية لجان حزب الوفد ، والذي أصدر السيد البدوي قرار بتشكيل لجان مؤقتة قائم بأعمالها رؤوساء لجان حزب الوفد في المحافظات والمراكز وسكرتارية لجان حزب الوفد ، الأمر الذي أثار غضب الوفديين.

وأوضحت المصادر أنه كيف يقوم السيد البدوي بحل الجمعية العمومية لحزب الوفد بسبب ما شابها من فساد ، وفي الوقت نفسه يصدر قرار بتشكيل لجان مؤقتة قائم بأعما رؤوساء لجان حزب الوفد في المحافظات والمراكز وسكرتارية لجان حزب الوفد المسؤولين عن هذه الجمعية العمومية لحزب الوفد.

واختتمت المصادر : كيف للسيد البدوي يحدد رقم هاتف وبريد إلكتروني لتلقي لاستقبال قرارات الوفديين  ، ثم بعد ذلك يتفاجىء الوفديون بقراره بتشكيل لجان مؤقتة لحزب الوفد في المحافظات قائم بأعمالها رؤوساء لجان حزب الوفد في المحافظات والمراكز وسكرتارية لجان حزب الوفد ، الأمر الذي أثار غضب الوفديين.

وكان قد أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد قرارا حمل رقم ١٣ بتاريخ أمس الأربعاء، ١١فبراير ٢٠٢٦ ،حدد فيه طريقة تشكيل اللجان المؤقتة لتسيير الأعمال.

وتضمن القرار فى مادته الأولى تشكل لجنة تسيير أعمال مؤقتة مهمتها القيام بإدارة الحزب في كل محافظة  لتسيير كافة الأعمال.

وجاءت المادة الثانية :  تشكل هذه اللجنة من كل من الأعضاء الآتي أسمائهم: أعضاء الهيئة العليا الحاليين والسابقين بالمحافظة بالإضافة إلى  هيئة المكتب التنفيذي الذي انتهت مدته، وأيضا أعضاء المجالس النيابية الحاليين والسابقين بالمحافظة.

وضمت المادة الثانية فى تشكيل اللجنة المؤقته  رؤساء وسكرتيري لجان الأقسام والمراكز والتي انتهت مدتها ،وأيضا رؤساء وسكرتيرى لجنتي الشباب والمرأة والتي انتهت مدتها.

ونصت المادة الثالثة على إختيار رئيس الحزب ١٠ أعضاء وبحد أقصى ٢٥٪ من عدد اللجنة.

وحددت المادة الرابعة صلاحيات لجان تسيير الأعمال في كافة المحافظات بإعتبارها  لجان عمل مؤقتة ولا تُمثل في الهيئة الوفدية للحزب.

كما نصت المادة الخامسة فى القرار على أن تجتمع اللجنة بكامل أعضائها لاختيار هيئة مكتب  مكونة من ٨ أعضاء ،علي النحو التالى:رئيساً للجنة ونائبين لرئيس اللجنة ومقررا و٢ مقررين مساعدين وأمينا للصندوق وأمينا مساعدا للصندوق

كما نصت المادة  السادسة على ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات.

حزب الوفد السيد البدوي البدوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى اليومي والشهري

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

رئيس الوزراء

السكن بالإيجار.. مدبولي يكشف تفاصيل تكليف رئاسي ويزف بشرى للمواطنين

الأرصاد

انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات

ترشيحاتنا

تعزيز الإدارة المستدامة للمخلفات الإلكترونية

«البيئة» تبدأ خطوات تطبيق منظومة المسؤولية الممتدة لمنتجات الاتصالات

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يشارك في احتفالية السفارة اليابانية بعيد ميلاد الإمبراطور ناروهيتو

الدكتور محمد كمال

خبير تربوي: يجب التأني قبل تطبيق قرار زيادة سنوات التعليم الإلزامي

بالصور

الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

جمهور الأوبرا يستقبل وائل جسار بحفاوة بالغة فى عيد الحب .. صور

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

أميرة أحمد وكنزي تتألقان بأغاني فيروز فى أولى سهرات مهرجان عيد الحب بدار الأوبرا

أميرة أحمد وكنزي
أميرة أحمد وكنزي
أميرة أحمد وكنزي

تحذير .. التمر الهندي يتفاعل مع هذه الأدوية | بلاش تشتريه

التمر الهندي
التمر الهندي
التمر الهندي

فيديو

لقاء الخميسي

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي تعلق لأول مرة على أزمة زواج عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد