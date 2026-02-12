قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
فاجعة مزدوجة في الغربية | وفاة مهندس مُتأثرًا بوفاة شقيقته المفاجئ.. والأسرة تنعى رحيلهما
ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية والأسهم تربح 23 مليار جنيه عند الإغلاق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس حزب الوفد: أسعى لإنشاء مصنع أدوية في غزة وتعيين الخريجين بشركتي

السيد البدوي يستقبل وفد فلسطينى برئاسة رئيس جامعة فلسطين
السيد البدوي يستقبل وفد فلسطينى برئاسة رئيس جامعة فلسطين
معتز الخصوصي

استقبل الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، الدكتور سلام زكريا الأغا رئيس جامعة فلسطين، والدكتور ناهض محمد البطة عضو مجلس نقابة صيادلة فلسطين بمنطقة قطاع غزة، ورجل الأعمال محمد الخزندار، إلى جانب عدد من خريجي وخريجات كلية الصيدلة بجامعة فلسطين وبعض خريجي جامعة الأزهر فى غزة ، وذلك في لقاء تناول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وسبل دعم الشعب الفلسطيني.

وأكد "البدوي" أن القضية الفلسطينية عادت بقوة إلى صدارة المشهد العالمي، مشيرًا إلى أن الشعوب أبدت تعاطفًا إنسانيًا غير مسبوق مع ما تعرض له الشعب الفلسطيني من أذى وفقدان للشهداء، وما تركه ذلك من آثار عميقة داخل الأسر في غزة.

وأضاف رئيس حزب الوفد  ان الرئيس عبدالفتاح السيسى  والجيش المصري  لديهم قناعة راسخة بأن قضية فلسطين هي قضية مصر، وأن كل مصري مستعد للتضحية من أجلها.

من جانبه، أعرب الدكتور ناهض البطة عن شكره ل"البدوى"على حفاوة الإستقبال وسعة صدره، مؤكدًا أنه يمثل قيمة وطنية وأخلاقية، ومواقفه   الداعمة لغزة واضحة ، ومنها تسيير القوافل الطبية خلال الحروب السابقة، والتكفل  بعدد من الأسر الفلسطينية في مصر، وتقديم مساعدات إنسانية خلال فصل الشتاء، فضلًا عن فتح بيته ومصنعه لتوفير فرص عمل للخريجين.

وخلال اللقاء، أكد "البدوي" لمجموعة الخريجين أنه سيتم تدريبهم خلال فصل الصيف وتعيينهم بمصنعه، مع توفير إقامة لهم، مشددًا على أن رعاية الأشقاء الفلسطينيين واجب، وأنه مستعد لتقديم أي دعم للأسر المحتاجه.

كما أعلن استعداده لإنشاء مصنع مصري-فلسطيني لصناعة الدواء في غزة، موضحًا أن الهدف ليس الربح بل توطين صناعة الدواء داخل القطاع، وأن لديه مصنعًا كاملًا مستعدًا لنقله مع سرعة تسجيل الأدوية.

ودعا "البدوي" إلى تحقيق الوحدة الداخلية في فلسطين، معربًا عن رؤيته بضرورة إحداث تغيير في القيادات داخل منظمة التحرير وحركة حماس، معتبرًا أن القيادات الحالية ليست على قدر المسؤولية، وأن ردود الفعل على أحداث أكتوبر  لم تكن محسوبة، وهو ما أتاح الفرصة أمام الكيان الصهيونى للعدوان اللا أخلاقى والغير مسبوق على شعب أعزل .

وأوضح أنه زار غزة عدة مرات، حتى خلال فترات الحروب، رغم التحذيرات الأمنية، وشارك في فعاليات يوم إنتصار الإنتفاضة الفلسطينية وألقى كلمة في ميدان “تحرير غزة” بحضور مختلف الفصائل، مؤكدًا أنه سيواصل التواجد والدعم للقطاع.

وجدد رئيس الوفد استعداده لنقل أحد المصانع الجاهزة لديه إلى غزة، والمساهمة في إرسال الخامات الدوائية وكل ما يلزم، متمنيًا توحيد الفصائل الفلسطينية، لأن الانقسام – بحسب قوله – يخدم إسرائيل، بينما الفلسطينيون شعب واحد.

وأكد أن استضافة الطالبات في القاهرة وتقديم كل أوجه الدعم لهن واجب إنساني، مشيرًا إلى أن توحد الدول الإسلامية كفيل بمواجهة أقوى الجيوش والإمكانات الإقتصادية.

كما شدد على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يفرط في القضية الفلسطينية، حيث كان له موقفا قوميا وإنسانيا وأخلاقيا عظيما وأن ما حدث من إجرام صهيونى أعاد إحياءها في نفوس ألاجيال الجديدة من شعوب العالم الحر .

وخلال النقاش، تساءل البدوي عن موعد مباشرة مجلس التكنوقراط لمهامه ومقر عمله، ليرد الدكتور ناهض البطة بأن المجلس لا يملك حتى الآن مكاتب في غزة أو صلاحيات واضحة، وأن تحديد مهامه ومقراته ينتظر التنسيق بين مصر والأطراف الأمريكية والأوروبية.

كما أشار" البطة" إلى ضرورة العودة لإتفاقية 2005 فيما يتعلق بإدارة المعابر، موضحًا وجود ممارسات من الجانب الإسرائيلي تشمل احتجاز المواطنين والأطفال والتضييق عليهم، وهي أمور لم تكن موجودة وفق الإتفاقية.

وأضاف أنه أيد أحداث السابع من أكتوبر في بدايتها، لكنه لم يتخيل حجم العنف الذي تلاها، متوقعًا أن قادة حماس لم يقدروا   رد الفعل، إلا أن ما حدث منح الفرصة للحكومة إلاسرائيلية واصفا إياها بالدموية.

من جهته، قال الدكتور ناهض البطة إن السنوات الثلاث المقبلة قد تشهد بداية نهاية إسرائيل، بينما رأى البدوي أن القضية الفلسطينية أصبحت مطروحة بقوة على الساحة الدولية، لكنها تحتاج إلى زعامة قومية وإسلامية تواصل الضغط حتى لا تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه.

وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور سلام الأغا عن تقديره لمصر التي احتضنت مئات الآلاف من الفلسطينيين خلال الحرب، موجّهًا الشكر للقيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وللقوات المسلحة التي وقفت سدًا منيعًا أمام تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أن هذا الموقف سيظل محل تقدير دائم.

كما وجه الشكر للبدوي على كرم الضيافة وما قدمه من دعم لشعب غزة، خاصة للطالبات، معربًا عن اعتزازه باللقاء ومتمنيًا له التوفيق في قيادة حزب الوفد.

ورد البدوي قائلًا إن أقل ما يمكن تقديمه هو رسم الابتسامة على وجوه الفتيات اللاتي عانين مع أسرهن من ويلات كثيرة.

الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد رئيس جامعة فلسطين الشعب الفلسطيني قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

ترشيحاتنا

الكاتب الصحفي أسامة الألفي

تتويج «الألفي» بدرع العطاء الثقافي من «أدب الخيال العلمي»

فرقة سويت ساوند

سويت ساوند مع وتريات الأسكندرية بمناسبة عيد الحب في سيد درويش

وننسي اللي كان

عمرو محمود ياسين: ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي يقدمان ادوار جديدة مختلفة في "وننسي اللي كان"

بالصور

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

التوت الأزرق
التوت الأزرق
التوت الأزرق

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد