استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

ندى سويفى

أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، 10 من الأطباء والمسئولين والعاملين بمستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح، لاتهامهم بالتسبب عن طريق الخطأ في إصابة 75 مريضًا بعاهات مستديمة بالعين.

وكشفت التحقيقات التي ترأسها المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، أن المرضى أصيبوا بعدوى شديدة داخل العين عقب خضوعهم لعمليات إزالة المياه البيضاء خلال شهر أغسطس 2025، ما أدى إلى التهاب باطن مقلة العين، وتدهور حاد في الإبصار، ووصول بعض الحالات إلى فقدان البصر أو استئصال محتويات العين، وهو ما يُعد عاهات مستديمة.

وكشفت التحقيقات عن وجود إهمال جسيم وقصور فني وإداري في منظومة التعقيم ومكافحة العدوى داخل المستشفى، ما تسبب في تفاقم الأزمة الصحية للمرضى. 

كان أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لفتح تحقيق قضائي شامل، مؤكدًا أنه "لا تهاون في حماية حقوق المرضى والحفاظ على سلامتهم".

وأوضح بيان وزارة الصحة أن الوزير وجّه فور تداول الشكاوى بتشكيل لجان متخصصة للتحقيق شملت: 

* لجنة طبية لتقييم الإجراءات الجراحية ومتابعة الحالات. 

* لجنة مكافحة عدوى لفحص الالتزام بالمعايير الوقائية. 

* لجنة فنية لمراجعة سلامة المعدات الطبية. 

* لجنة إدارية لمراجعة الإجراءات التشغيلية والتدريبية. 

وأكدت تقارير اللجان وجود تقصير واضح في الالتزام ببروتوكولات مكافحة العدوى، ليصدر الوزير عدة قرارات أبرزها: 

* وقف رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي عن العمل وإحالته للتحقيق.

* إنهاء تكليف مدير المستشفى والتحقيق معه. 

* إيقاف أطباء الرمد المشاركين في العمليات وإنهاء تعاقدهم مع الهيئة. 

* تكليف مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة بالإشراف المؤقت على المستشفى. 

* مراجعة شاملة لإجراءات مكافحة العدوى في جميع مستشفيات الهيئة.

