قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشروع قانون أمام مجلس النواب لتغليظ عقوبة التحـ.ـرش وهتـ.ــك العرض المُتعلقة بالأطفال
استعدادًا لـ عيد الفطر..تفاصيل الأوكازيون الشتوي الأسواق المصرية
دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان .. يفتح لك أبواب الخير
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

30 ألف جنيه أو أفضحك.. حبس المتهم بابتزاز صديقته بصور خاصة في الجيزة

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بابتزاز سيدة وتهديدها بنشر صور خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومساومتها على دفع 30 ألف جنيه مقابل عدم نشرها وفضحها. 

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من سيدة تبلغ من العمر 30 عامًا، حضرت إلى قسم شرطة الجيزة لتحرير محضر أفادت فيه أن المتهم، 35 عامًا، كانت تربطها به علاقة صداقة سابقة، قام بالحصول على صور شخصية لها خلال مكالمة فيديو جمعتهما، ثم هددها بنشر  الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تدفع له مبلغ 30 ألف جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على هاتفه المحمول لفحصه فنيًا وبيان ما يحتويه من مواد أو محادثات تتعلق بالواقعة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، كما كلفت الجهات المختصة بفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، للوقوف على مدى ارتكاب المتهم لوقائع ابتزاز مماثلة.

النيابة العامة الجيزة قسم شرطة الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

ديانج

تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي

رنا طارق وزوجها محمود حجازي

ما منعتش أهله يشوفوا ابنه.. رنا طارق ترد على زوجها محمود حجازي

ترشيحاتنا

أحمد سعد

أحمد سعد رفقة بناته في أحدث ظهور من المنزل.. صور

أولاد الراعي

مسلسلات رمضان 2026.. عرض أولاد الراعي علي قناة عمان

ايجي بست

إطلاق الإعلان التشويقي لفيلم إيجي بست لـ أحمد مالك وسلمى أبو ضيف ومروان بابلو

بالصور

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فوائد تناول عصير البرتقال بالجزر على الإفطار في رمضان.. مشروب يعوض السوائل ويدعم المناعة

فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان
فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد