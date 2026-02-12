30 ألف جنيه أو أفضحك.. حبس المتهم بابتزاز صديقته بصور خاصة في الجيزة

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بابتزاز سيدة وتهديدها بنشر صور خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومساومتها على دفع 30 ألف جنيه مقابل عدم نشرها وفضحها.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من سيدة تبلغ من العمر 30 عامًا، حضرت إلى قسم شرطة الجيزة لتحرير محضر أفادت فيه أن المتهم، 35 عامًا، كانت تربطها به علاقة صداقة سابقة، قام بالحصول على صور شخصية لها خلال مكالمة فيديو جمعتهما، ثم هددها بنشر الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تدفع له مبلغ 30 ألف جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على هاتفه المحمول لفحصه فنيًا وبيان ما يحتويه من مواد أو محادثات تتعلق بالواقعة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، كما كلفت الجهات المختصة بفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، للوقوف على مدى ارتكاب المتهم لوقائع ابتزاز مماثلة.