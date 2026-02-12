قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد 125 عامًا من الشراكة .. قناة السويس وسيمنس تفتحان آفاقًا جديدة للتدريب والتكنولوجيا

الفريق أسامة ربيع خلال اللقاء
الفريق أسامة ربيع خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

اجتمع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بوفد رفيع المستوى من شركة «سيمنس»، برئاسة السيدة مارجريتا أدرنجا، رئيس قسم خدمة العملاء لقطاع الصناعات الرقمية بشركة سيمنس، وبرفقتها السيد وائل عمر، نائب الرئيس الأول لقطاع الصناعات الرقمية بشركة سيمنس مصر، والدكتور فؤاد العطار، نائب الرئيس الأعلى للخدمات في الشرق الأوسط، لبحث سبل التعاون المستقبلي، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وشهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون القائمة، ومتابعة مستجدات العمل الخاصة بتحديث وصيانة أنظمة التحكم والتشغيل في عدد من الوحدات البحرية التابعة للهيئة، بالإضافة إلى صيانة أنظمة التشغيل والتحكم بالأنفاق (ITS)، شاملة منظومات التحكم والمراقبة الرئيسية (SCADA)، فضلًا عن التعاون في مجال التدريب.

وعلى هامش اللقاء، وقع الجانبان اتفاقية للتعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وشركة «سيمنس» للصناعات، بشأن اعتماد معمل «سيمنس» بمركز الإبداع والتميز التابع للهيئة كمعمل معتمد لمنح شهادات تدريبية لبرامج ومنتجات شركة «سيمنس»، لتأهيل الأطقم الفنية من داخل الهيئة وخارجها.

وفي مستهل اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بوفد شركة سيمنس في هيئة قناة السويس، معربًا عن تطلعه لزيادة فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأكد رئيس الهيئة أن مركز الإبداع والتميز التابع للهيئة نجح خلال فترة وجيزة في عقد شراكات قوية مع أفضل الجهات العالمية المتخصصة في التدريب الفني، أبرزها «سيمنس» و«ميرسك»، بما يعزز جهود قناة السويس في تطوير وتأهيل العاملين بها من مختلف التخصصات، انطلاقًا من حرص الهيئة على تنمية القدرات والمهارات الفردية ورفع كفاءة العنصر البشري.

وأوضح أن الشراكة مع «سيمنس» تمنح مركز الإبداع والتميز الفرصة لتطوير الفنيين والمهندسين العاملين بالهيئة، فضلًا عن إتاحة برامج تدريبية خارجية لتأهيل شباب الخريجين وتلبية متطلبات سوق العمل، ليصبح المركز صرحًا متكاملًا لتقديم الأنشطة التدريبية.

ومن جانبها، أكدت السيدة مارجريتا أدرنجا عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع قناة السويس لأكثر من 125 عامًا، والتي أثمرت عن نجاحات مشتركة، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون مع الهيئة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى استعداد شركة «سيمنس» لمشاركة خبراتها مع قناة السويس، وتقديم الدعم في مجال بناء القدرات التكنولوجية وتحسين وتطوير المهارات الهندسية المتخصصة.

وفي السياق ذاته، أوضح السيد وائل عمر، نائب الرئيس الأول للصناعات الرقمية في «سيمنس مصر»، أن معمل «سيمنس» بمركز الإبداع والتميز نجح في اجتياز جميع خطوات وإجراءات الاعتماد، لينضم إلى قائمة المعامل المعتمدة، ويصبح المعمل السادس في مصر، والمعمل الوحيد بمدن القناة.

ويمتاز معمل «سيمنس» للتدريب بمركز الإبداع والتميز بكونه مصممًا خصيصًا للتدريب المتقدم في مجال التحكم المنطقي القابل للبرمجة (PLC)، من خلال نظامين تدريبيين مخصصين لتأهيل المشاركين على أحدث تقنيات الأتمتة، كما أنه مزود بكافة التجهيزات التقنية، بما في ذلك شاشات عرض متطورة وأنظمة صوت عالية الجودة، لضمان تقديم المحتوى التدريبي بكفاءة عالية.

ووقع اتفاقية التعاون المشترك المهندس نشأت نصر الدين، مدير إدارة الاتصالات ونظم المعلومات، ممثلًا عن هيئة قناة السويس، فيما وقع الأستاذ وائل عمر ممثلًا عن شركة «سيمنس مصر».

وشملت الزيارة تفقد معمل «سيمنس»، ومنح مدربي هيئة قناة السويس شهادات اجتياز الدورات التدريبية، واعتماد «سيمنس» لهم للتدريب المتقدم.

الإسماعيلية قناة السويس اخبار قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

كامويش

شبانة ينتقد كامويش ويشيد ببلعمري.. ويؤكد: الزمالك أحرج الجميع

بلعمري

خليفة فتوح.. نجم الزمالك يشيد بمهارات يوسف بلعمري في أول ظهور له

ترشيحاتنا

اسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضا بـ 105جنيهات .. أسعار الدواجن اليوم الخميس

أسعار السجائر اليوم

محلي ومستورد..أسعار السجائر اليوم بعد الزيادة

أفضل شركة تنظيف منازل بالرياض | العالمية للتنظيف

أفضل شركة تنظيف منازل بالرياض | العالمية للتنظيف

بالصور

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

التوت الأزرق
التوت الأزرق
التوت الأزرق

خطة مكبرة لتطوير الشوارع الرئيسية وكباري المشاة والعلوية بالزقازيق

انتر لوك
انتر لوك
انتر لوك

الفازلين أم الجلسرين.. أيهما أفضل للبشرة وفقًا أطباء الجلدية؟

الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة
الفازلين ام الجليسرين أيهما أفضل للبشرة

محافظ الشرقية يبحث مطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ | شاهد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد