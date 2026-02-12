بعد 125 عامًا من الشراكة .. قناة السويس وسيمنس تفتحان آفاقًا جديدة للتدريب والتكنولوجيا

اجتمع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بوفد رفيع المستوى من شركة «سيمنس»، برئاسة السيدة مارجريتا أدرنجا، رئيس قسم خدمة العملاء لقطاع الصناعات الرقمية بشركة سيمنس، وبرفقتها السيد وائل عمر، نائب الرئيس الأول لقطاع الصناعات الرقمية بشركة سيمنس مصر، والدكتور فؤاد العطار، نائب الرئيس الأعلى للخدمات في الشرق الأوسط، لبحث سبل التعاون المستقبلي، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وشهد اللقاء مناقشة أوجه التعاون القائمة، ومتابعة مستجدات العمل الخاصة بتحديث وصيانة أنظمة التحكم والتشغيل في عدد من الوحدات البحرية التابعة للهيئة، بالإضافة إلى صيانة أنظمة التشغيل والتحكم بالأنفاق (ITS)، شاملة منظومات التحكم والمراقبة الرئيسية (SCADA)، فضلًا عن التعاون في مجال التدريب.

وعلى هامش اللقاء، وقع الجانبان اتفاقية للتعاون المشترك بين هيئة قناة السويس وشركة «سيمنس» للصناعات، بشأن اعتماد معمل «سيمنس» بمركز الإبداع والتميز التابع للهيئة كمعمل معتمد لمنح شهادات تدريبية لبرامج ومنتجات شركة «سيمنس»، لتأهيل الأطقم الفنية من داخل الهيئة وخارجها.

وفي مستهل اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بوفد شركة سيمنس في هيئة قناة السويس، معربًا عن تطلعه لزيادة فرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وأكد رئيس الهيئة أن مركز الإبداع والتميز التابع للهيئة نجح خلال فترة وجيزة في عقد شراكات قوية مع أفضل الجهات العالمية المتخصصة في التدريب الفني، أبرزها «سيمنس» و«ميرسك»، بما يعزز جهود قناة السويس في تطوير وتأهيل العاملين بها من مختلف التخصصات، انطلاقًا من حرص الهيئة على تنمية القدرات والمهارات الفردية ورفع كفاءة العنصر البشري.

وأوضح أن الشراكة مع «سيمنس» تمنح مركز الإبداع والتميز الفرصة لتطوير الفنيين والمهندسين العاملين بالهيئة، فضلًا عن إتاحة برامج تدريبية خارجية لتأهيل شباب الخريجين وتلبية متطلبات سوق العمل، ليصبح المركز صرحًا متكاملًا لتقديم الأنشطة التدريبية.

ومن جانبها، أكدت السيدة مارجريتا أدرنجا عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع قناة السويس لأكثر من 125 عامًا، والتي أثمرت عن نجاحات مشتركة، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون مع الهيئة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى استعداد شركة «سيمنس» لمشاركة خبراتها مع قناة السويس، وتقديم الدعم في مجال بناء القدرات التكنولوجية وتحسين وتطوير المهارات الهندسية المتخصصة.

وفي السياق ذاته، أوضح السيد وائل عمر، نائب الرئيس الأول للصناعات الرقمية في «سيمنس مصر»، أن معمل «سيمنس» بمركز الإبداع والتميز نجح في اجتياز جميع خطوات وإجراءات الاعتماد، لينضم إلى قائمة المعامل المعتمدة، ويصبح المعمل السادس في مصر، والمعمل الوحيد بمدن القناة.

ويمتاز معمل «سيمنس» للتدريب بمركز الإبداع والتميز بكونه مصممًا خصيصًا للتدريب المتقدم في مجال التحكم المنطقي القابل للبرمجة (PLC)، من خلال نظامين تدريبيين مخصصين لتأهيل المشاركين على أحدث تقنيات الأتمتة، كما أنه مزود بكافة التجهيزات التقنية، بما في ذلك شاشات عرض متطورة وأنظمة صوت عالية الجودة، لضمان تقديم المحتوى التدريبي بكفاءة عالية.

ووقع اتفاقية التعاون المشترك المهندس نشأت نصر الدين، مدير إدارة الاتصالات ونظم المعلومات، ممثلًا عن هيئة قناة السويس، فيما وقع الأستاذ وائل عمر ممثلًا عن شركة «سيمنس مصر».

وشملت الزيارة تفقد معمل «سيمنس»، ومنح مدربي هيئة قناة السويس شهادات اجتياز الدورات التدريبية، واعتماد «سيمنس» لهم للتدريب المتقدم.