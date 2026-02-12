قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الخميس
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
بالصور

فاكهة مهملة تعزز صحة القلب والمخ والأمعاء.. دراسة تكشف فوائد تناولها يوميًا

آية التيجي

كشفت مراجعة علمية حديثة أن التوت الأزرق (Blueberries) رغم حجمه الصغير قد يكون مفتاحًا لتحسين صحة القلب والدماغ والجهاز الهضمي، حتى دون الحاجة إلى تناوله بكميات كبيرة.

ما الذي يجعل التوت الأزرق "فاكهة خارقة"؟

وبحسب خبراء تغذية، فإن تناول كمية معتدلة يوميًا من هذه الفاكهة الغنية بالمغذيات يمكن أن يُحدث تأثيرًا ملحوظًا خلال ساعات، خاصة فيما يتعلق بوظائف الأوعية الدموية والذاكرة.
 

وأوضحت مراجعة شملت 12 دراسة ونشرتها جمعية التوت البري البري في أمريكا الشمالية أن التوت الأزرق يقدم فوائد صحية شاملة للجسم، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية" ومن ابرزها :

ـ تحسين وظيفة الأوعية الدموية

ـ خفض ضغط الدم

ـ دعم صحة القلب

ـ تعزيز الذاكرة والانتباه

ـ تحسين تنوع البكتيريا النافعة في الأمعاء 

السر في مركب “الأنثوسيانين”

وتقول البروفيسور آنا رودريغيز-ماتيوس، أستاذة التغذية البشرية في كلية كينجز كوليدج لندن، إن ما يميز التوت الأزرق عن غيره هو احتواؤه على نسبة عالية من مركب الأنثوسيانين (Anthocyanins)، وهو مركب نباتي من عائلة الفلافونويد يمنح التوت لونه البنفسجي الداكن، ويعمل على:

ـ زيادة إنتاج أكسيد النيتريك في الجسم

ـ تحسين تمدد الأوعية الدموية

ـ تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

دراسة حديثة: تحسن في الذاكرة وضغط الدم

وفي دراسة نُشرت عام 2023، أجرى باحثون من كلية كينجز كوليدج لندن وجامعة ريدينغ تجربة عشوائية مزدوجة التعمية شملت 61 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 65 و80 عامًا.

وتناول المشاركون يوميًا مشروبًا يحتوي على مسحوق توت أزرق بري مجفف بالتجميد لمدة 12 أسبوعًا.

وأظهرت النتائج تحسنًا ملحوظًا في الذاكرة
زيادة بنسبة 8.5% في أداء مهام الانتباه، وانخفاضًا في ضغط الدم، وتحسنًا في وظيفة الأوعية الدموية.

وأكد الباحثون أن تناول ما يعادل 178 إلى 200 جرام يوميًا كان كافيًا لتحقيق فوائد ملموسة.

ما الكمية المثالية يوميًا؟

ويوصي الخبراء بتناول نحو 200 جرام يوميًا (حوالي نصف عبوة صغيرة) للحصول على أقصى فائدة.
لكنهم يؤكدون أن الفائدة تبدأ بكميات أقل، لا توجد فائدة إضافية كبيرة بعد 240 جرامًا، والإفراط في تناوله لا يمنح تأثيرًا “سحريًا”

هل يختلف التأثير بين الطازج والمجمد؟

وأكدت البروفيسور رودريغيز-ماتيوس أنه لا يوجد فرق غذائي كبير بين التوت الطازج، والمجمد، والمجفف بالتجميد جميعها تقدم فوائد متقاربة.

فوائد إضافية لصحة الأمعاء

وتشير أبحاث متزايدة إلى أن التوت الأزرق قد يعمل بطريقة مشابهة للبروبيوتيك، حيث يعزز تنوع البكتيريا النافعة في الأمعاء، يدعم صحة الجهاز الهضمي

التوت الازرق سر جمال الوجه .. تفاصيل

تحذيرات مهمة

ورغم فوائده، يُنصح بالحذر في الحالات التالية: ـ الأشخاص الذين يتناولون أدوية مميعة للدم (بسبب احتوائه على فيتامين K)

ـ مرضى اضطرابات الأمعاء (لارتفاع محتواه من الألياف)

ـ مصادر غنية بالأنثوسيانين
إلى جانب التوت الأزرق، توجد مركبات الأنثوسيانين في البرقوق، التفاح، الباذنجان، الكرنب الأحمر.

ويرى الخبراء أن اتباع "النظام الغذائي البنفسجي" قد يكون مفيدًا لصحة القلب والدماغ.

فوائد التوت الأزرق التوت الأزرق وصحة القلب التوت الأزرق والذاكرة الأنثوسيانين أفضل كمية توت أزرق يوميًا التوت الأزرق وضغط الدم التوت الأزرق وصحة الأمعاء الأطعمة الغنية بالأنثوسيانين تحسين صحة الدماغ طبيعيًا

