فوائد تناول عصير البرتقال بالجزر على الإفطار في رمضان.. مشروب يعوض السوائل ويدعم المناعة

يُعد عصير البرتقال بالجزر من المشروبات الشائعة على مائدة الإفطار في شهر رمضان، نظرًا لمذاقه المنعش وقيمته الغذائية العالية.

فوائد عصير البرتقال بالجزر في رمضان

ويوفر الجمع بين البرتقال والجزر مزيجًا غنيًا بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على التعافي بعد ساعات الصيام الطويلة.

ويحتوي عصير البرتقال بالجزر على قيمة غذائية عالية بسبب مكوناته، وفقا لما نشر في موقع Medical News Today، ومن اهمها:

ـ فيتامين C

ـ فيتامين A (بيتا كاروتين)

ـ مضادات الأكسدة

ـ الألياف (عند تناوله طازجًا غير مُصفّى بالكامل)

ـ البوتاسيوم

وهناك العديد من الفوائد لشرب عصير البرتقال بالجزر في شهر رمضان، وفقا لما نشر في موقع Healthline، ومن أبرزها:

ـ تعويض السوائل ومنع الجفاف:

البرتقال غني بالماء والإلكتروليتات مثل البوتاسيوم، ما يساعد على إعادة ترطيب الجسم بعد الصيام.

ـ تقوية جهاز المناعة:

يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يدعم إنتاج خلايا الدم البيضاء، ويساعد الجسم على مقاومة العدوى، ويقلل الالتهابات.

ـ دعم صحة العين والبشرة:

الجزر غني بـ البيتا كاروتين الذي يتحول في الجسم إلى فيتامين A، وهو ضروري لـ:

تحسين الرؤية.

ـ دعم صحة الجلد:

ويساعد شرب عضير البرتقال بالجزر على تقليل جفاف البشرة.

ـ تحسين الهضم بعد الصيام:

يحتوي العصير على ألياف طبيعية (خاصة عند عدم تصفيته تمامًا)، ما يساعد على تنشيط حركة الأمعاء، تقليل الإمساك، تحسين الهضم.

ـ دعم صحة القلب:

البوتاسيوم ومضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال والجزر قد تساعد على تنظيم ضغط الدم، تقليل الكوليسترول الضار، حماية الأوعية الدموية.

احتياطات عليك إتخاذها أثناء شرب عصير البرتقال

وهناك بعض الاحتياطات التي عليك إتخاذها أثناء شرب عصير البرتقال بالجزر على الإقطار في شهر رمضان، ومن أهمها :

ـ عدم الإفراط في تناوله لاحتوائه على سكريات طبيعية

ـ تجنبه لمرضى السكري إلا بعد استشارة الطبيب

ـ تناوله طازجًا بدون إضافة سكر للحصول على أقصى فائدة

أفضل طريقة لتناوله في رمضان

ـ يُفضل شرب كوب صغير (150–200 مل) عند الإفطار

ـ تناوله طازجًا دون إضافة سكر

ـ يمكن تخفيفه بقليل من الماء لتقليل تركيز السكر