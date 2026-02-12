كفاءات جديدة .. أحمد موسى يكشف موعد الإعلان عن المحافظين الجدد

كشف الإعلامي أحمد موسى، الموعد الرسمي للإعلان عن اسماء المحافظين الجدد.

وكتب أحمد موسى عبر إكس: “يوم الأحد القادم الاعلان الرسمى عن حركة المحافظين الجديدة بعد الانتهاء من حسم الترشيحات الخاصة بكل محافظة وستشمل الحركة العديد من الوجوه الجديدة من الكفاءات التى وقع عليها الاختيار”.

وتابع أحمد موسى: “المحافظون الجدد سوف يؤدوا يوم الأحد اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولا يتطلب تعيينهم موافقة البرلمان بل صدور قرار جمهورى وآداء اليمين أمام الرئيس”.

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد وأبرز الراحلين

وجاءت أسماء الوزراء ونواب الوزراء الذين شملهم التعديل الوزاري على النحو التالي:

- الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبًا لرئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية

- خالد عبد الغفار وزيرًا للصحة

- كامل الوزير وزيرًا للنقل

- منال عوض ميخائيل وزيرة للتنمية المحلية والبيئة

- بدر عبد العاطي وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج

- محمد صالح وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية خلفا للدكتور حسن الخطيب

- عبدالعزيز قنصوة وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي خلفا للدكتور أيمن عاشور

- راندا علي صالح وزيرة للإسكان والمجتمعات العمرانية خلفا للمهندس شريف الشربيني

- رأفت فهمي هندي وزيرًا للاتصالات خلفا للدكتور عمرو طلعت

- ضياء رشوان وزيرًا للإعلام

- ضياء سليمان وزيرًا للإنتاج الحربي خلفا للمهندس محمد صلاح الدين مصطفى

- هاني حنا عازر وزيرًا للشئون النيابية والقانونية خلفا للمستشار محمود فوزي

- محمود حلمي الشريف وزيرًا للعدل خلفا للمستشار/ عدنان فنجري

- جيهان زكي وزيرة للثقافة خلفا للدكتور أحمد هنو

- أحمد رستم وزيرًا للتخطيط خلفا للدكتورة رانيا المشاط

- حسن رداد السيد وزيرًا للعمل خلفا لـ محمد جبران

- جوهر نبيل وزيرًا للشباب والرياضة خلفا للدكتور أشرف صبحي

- خالد ماهر وزيرًا للصناعة خلفا للفريق كامل الوزير