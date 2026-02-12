الهلال الأحمر يواصل دعم الفلسطينيين بقافلة زاد العزة 137 واستقبال المرضى والمصابين

أطلق الهلال الأحمر المصري، صباح اليوم الباكر، قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 137، مُحملة بأطنان من المساعدات الإنسانية الشاملة، وذلك في إطار جهوده الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

تضمنت القافلة نحو 285 ألف سلة غذائية، ما يزيد عن 800 طنًا دقيق، نحو 1540 طنًا أدوية ومستلزمات إغاثية وعناية شخصية، بالإضافة إلى أكثر من 1180 طنًا مواد بترولية؛ لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية بالقطاع.

كما عزز الهلال الأحمر المصري الدفع بإمدادات الشتاء الأساسية، والتي شملت: أكثر من 12,790 قطعة ملابس شتوية، 15,500 بطانية، 140 حمام متنقل، 1600 مرتبة، 12 ألف خيمة لإيواء المتضررين.

وفي هذا السياق، تواصل فرق الهلال الأحمر المصري جهودها الإنسانية على معبر رفح من الجانب المصري، في استقبال وتوديع الدفعة التاسعة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

ويقدم الهلال الأحمر للأشقاء الفلسطينيين حزمة متكاملة من الخدمات الإغاثية، تشمل الدعم النفسي للأطفال، خدمات إعادة الروابط العائلية، توزيع وجبات ساخنة، توفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية .