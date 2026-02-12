قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام عبري: سقوط 5 قتلى خلال 24 ساعة داخل الأراضي المحتلة
مسلسلات رمضان 2026 .. عرض «السرايا الصفرا» على قناة النهار
خطة مرورية مُكثفة بالتزامن مع قرب شهر رمضان.. تفاصيل غلق وفتح الطرق بالقاهرة الكبرى
مستشار شيخ الأزهر: القرآن أنصف المرأة في الميراث ونقلها من التهميش إلى شريك كامل
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 16 صاروخا و197 مسيرة روسية
طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي
عبد العاطي: اتساع نطاق اختصاصات وزارة الخارجية بعد دمج ملف التعاون الدولي
استلم في نفس اليوم.. استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل بالأسعار
الصين والمكسيك تعقدان أول اجتماع تجاري بعد فرض رسوم جمركية مرتفعة
«خطابي»: الكويت جسّدت نموذج القوة الناعمة ورسّخت حضورها في المشهد الإعلامي
وزيرة التنمية المحلية تصدر قراراً بتعيين 3 سكرتيري عموم مساعدين
أسعار الذهب اليوم في مصر .. والشعبة تكشف مفاجأة خلال الأيام المقبلة | فيديو
رئيس التحرير
طه جبريل
طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

رفض المالي إليو ديانج نجم النادي الأهلي عرض سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء الخاص بتجديد عقده.

وفشل سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في إقناع المالي إليو ديانج نجم القلعة الحمراء لتجديد عقده خلال الساعات الماضية.

وطرح سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي عرضا لتجديد عقد ديانج في البداية مليون و 200  ألف دولار.

ديانج من جانبه رفض العرض لتجديد عقده وطالب بمساواته بالثناءى زيزو وتريزيجيه أصحاب الفئة الأولي في عقود النادي الأهلي.

الأمر الذي أدي معه إلي رفع إدارة النادي الأهلي قيمة العرض لـ مليون و 600 ألف دولار إلا أن ديانج لم يتوصل معه مسؤولي القلعة الحمراء 
إلي أي إتفاق.

وقام مسؤولي النادي الأهلي مجددا بالتقدم بعرض أخير بقيمة مليون و 800 ألف دولار لتجديد ديانج عقده وسط محاولات لإقناعه.

اللاعب من جانبه رفض عرض البقاء ضمن صفوف النادي الأهلي لاسيما وأن إليو ديانج تلقي عرضا من نادي فالنسيا الإسباني للإنتقال إلي الدوري الإسباني.

ديانج تلقي عروضا عديدة من نادي بيراميدز ودوريات الخليج للإنتقال إلي أحد الفرق خلال الأيام القليلة الماضية.

يذكر أن وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي عقد جلسة ودية مع المالي إليو ديانج في الطائرة لدي عودة بعثة الفريق الأول من رحلة تنزانيا عقب الانتهاء من مباراة يانج افريكانز في دوري أبطال أفريقيا ودار الحديث حاول تجديد عقد اللاعب.

