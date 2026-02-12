قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بموافقة إسرائيلية.. ميليشيا أبو شباب تشارك في التفتيش بمعبر رفح
الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني
السيناتور ليندسي جراهام: ترامب ونتنياهو يسعيان إلى السلام والاستقرار
اللي بيعملوه إعجاز.. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بلاعبي الزمالك
أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 12-2-2026
تجربة احترافية أم الزمالك؟.. ديانج يرفض التجديد مع الأهلي
السودان.. مصرع 15 شخصاً في غرق عبّارة نيلية
انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف السورية
ملك التمريرات الحاسمة.. جماهير ليفربول تشيد بصلاح بعد مباراة سندرلاند
مسيرات لعصابات مخدرات مكسيكية تخترق أجواء تكساس.. وتحرك عسكري أمريكي فوري
سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية
ضجة في البرازيل.. أستاذ جامعي يكشف صلة إبستين باللوبي اليهودي
أفضل مهاجم.. أحمد شوبير يثير الجدل بين جماهير الأهلي

محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

وجه الإعلامي احمد شوبير رسالة لجماهير الأهلي وذلك بعد الفوز بهدفين نظيفين علي نادى الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز. 

الاهلي

وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك “‏رتب المهاجمين دول في النادي الاهلي ... محمد شريف .. مروان عثمان ... كاموتش ...جراديشار لو كان لسه موجود”.

وحقق فريق الأهلي الفوز على الإسماعيلي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما امس الأربعاء، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز. 

يستعد الفريق الأول للنادي الأهلي لكرة القدم لمواجهة الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال افريقيا على ملعب استاد القاهرة الدولي .

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

من المقرر أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي، يوم الأحد الموافق 15 فبراير، في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويدخل الأهلي اللقاء بأفضلية نسبية، إذ يكفيه الفوز أو التعادل لحسم صدارة المجموعة.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري الأبطال

الاهلي في المركز الأول 9 نقاط

الجيش الملكي المركز الثاني 8 نقاط

يانج افريكانز المركز الثالث 5 نقاط

شبيبة القبائل المركز الرابع 3 نقاط 

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

موعد رمضان 2026

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

محمد الشيبي

ضربة موجعة لبيراميدز في مباراة إنبي

دار الإفتاء

ما الفرق الفقهي بين النصيحة والتشهير؟.. أمين الإفتاء يجيب

دار الإفتاء

هل يجوز تعجيل فدية الفطر للمريض قبل رمضان؟.. أمين الإفتاء يجيب

الشيخ عويضة عثمان

كيف نشكر نعم الله في رمضان ونتجنب الإسراف؟.. أمين الفتوى يجيب

زيت بذور العنب.. دعم يومي لصحة القلب والبشرة

منة فضالي تثير الجدل بـ هوت شورت عبر إنستجرام

سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية

لعشاء مميز..بنا وايت صوص بالدجاج المشوي مع بطاطس بالزبدة

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

