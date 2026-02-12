هتخسروا درجات|تحذير عاجل من المدارس بشأن غياب طلاب عن التقييمات "بدون عذر"

أعلنت المدارس تنبيهات عاجلة تشدد على ضرورة عدم غياب الطلاب عن التقييمات الأسبوعية أو الشهرية بدون عذر

وقالت المدارس على صفحاتها الرسمية على فيس بوك : في حال غياب الطالب عن التقييمات بدون عذر مقبول ، لن يُسمح له بإعادة التقييمات ، وسيخسر الطالب الدرجات المخصصة له.

وأضافت المدارس : في حال غياب الطالب عن التقييمات الأسبوعية أو الشهرية ، يحق له إعادة التقييم فقط في حال وجود عذر طبي أو قهرى معتمد وموثق يقدم للمدرسة ، و في هذه الحالة سيتم إعفاؤه من خصم الدرجات وإعادة التقييمات دون أي ضرر دراسي.

وأعلنت المدارس أن الغياب عن التقييمات بعذر مقبول ، يستلزم تقديم مستند رسمي (شهادة مرضية من التأمين الصحي ) للمدرسة يفيد سبب الغياب ، ليحق للطالب إعادة التقييم مرة أخرى دون خصم درجات ، على أن يتم اعتماد الغياب بعذر من خلال خطاب معتمد من المدرسة.

وحذرت المدارس من أنه ، قد يتم خصم نصف درجات التقييمات والواجبات في حال غياب الطالب عن تقييمين في نفس المادة ، مشددة على أنه يتم حصر الغياب يومياً، وكذلك كل حصة في اليوم الدراسي الواحد

وكانت قد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعديل نظام التقييمات لطلاب صفوف النقل في المدارس خلال الترم الثاني 2026

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على إستمرار عقد التقييمات لطلاب صفوف النقل في المدارس خلال الترم الثاني 2026 بنفس النظام المتبع في الترم الأول من العام الدراسي الحالي 2025 / 2026 .

و أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التقييمات الأسبوعية تحتاج فقط إلى نصف ساعة خلال الأسبوع، أو حصة واحدة من أصل 8 حصص أسبوعية للمادة، علمًا بأن مدة الحصة 50 دقيقة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات متكررة له ، أن الوزارة تضع تحسين جودة التعليم على رأس أولوياتها، لتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب المتغيرات العالمية، مؤكداً أنه من أبرز الإجراءات المتخذة تطبيق التقييمات الأسبوعية والشهرية

متابعة دقيقة لعملية تقييم الطلاب داخل المدارس

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة ، شدد خلالها على دور مديري المديريات التعليمية في المتابعة الدقيقة لعملية تقييم الطلاب داخل المدارس، والتأكيد على الالتزام بالحضور المنتظم، وضرورة أن تعكس درجات التقييمات ودفاتر الدرجات المستوى الحقيقي للطلاب.