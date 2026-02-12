إعارات المعلمين 2026 .. الأوراق والرسوم المطلوبة للتقديم فيها

إعارات المعلمين 2026 .. أعلنت مديريات التربية والتعليم تفاصيل كاملة عن الأوراق والمستندات والرسوم المطلوبة للتقديم فيها ، وذلك للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بهذا الشأن .

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، أن الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في إعارات المعلمين 2026 تتمثل فيما يلي :

عدد (3) نسخ متطابقة من بطاقة التقدم للإعارة وفق نموذج الوزارة، معتمدة ومختومة من المدرسة والإدارة.



عدد (1) طابع مهن تعليمية للذكور، وعدد (2) للإناث، وعدد (1) طابع الشهيد للذكور والإناث.





قرار العمل أول مرة – قرار استلام العمل أول مرة بدرجة – قرار إعادة التعيين واستلام العمل به (إن وجد) – قرار تغيير المسمى الوظيفي واستلام العمل به (إن وجد) – قرار الترقّي أو النقل من مرحلة لأخرى واستلام العمل به (إن وجد).





قرار العمل بالمرحلة الثانوية بالندب أو بصفة أصلية، واستلام العمل به موضحًا اليوم والشهر والسنة، وذلك للمتقدمين من مادتي العلوم والدراسات، مع كتابة التخصص الدقيق: (تاريخ – جغرافيا – كيمياء – فيزياء – أحياء – جيولوجيا).





قرار العمل بالوظيفة الإشرافية أو بالتوجيه الفني، سواء بالتكليف أو الندب أو بأمر تنفيذي.





المؤهلات الدراسية الحاصل عليها: (دبلوم – دراسات تكميليّة – ليسانس أو بكالوريوس – دبلومة جامعية – ماجستير – دكتوراه).





صور البعثات أو المنح الدراسية أو الإجازات الدراسية بالخارج، سواء بمرتب أو بدون مرتب.





صور الأوامر التنفيذية بالإعارة أو البعثات (إن وجدت) لمن سبق إعارتهم.





صورة من الأمر التنفيذي للأولوية للإعارة بالرقم والتاريخ (إن وجد).





شهادة طبية حديثة من مستشفى حكومي تثبت صلاحيته للسفر إلى الخارج وخلوّه من العاهات والعيوب الجسدية، على أن تُستخرج خلال فترة الإعلان الحالية، ومرفق بها صورة شخصية 4×6.





بطاقة رقم قومي سارية لمدة عام ميلادي على الأقل، موضح بها أن الوظيفة من وظائف التربية والتعليم.





جواز سفر ساري لمدة عام ميلادي على الأقل.





صحيفة حالة إلكترونية حديثة، وصحيفة ورقية للإداريين.





تقارير الكفاية لآخر عامين: 2024/2023 – 2025/2024.





بالنسبة للإناث: إقرار الزوج أو ولي الأمر معتمد من جهة رسمية وفق نموذج الوزارة.





بالنسبة للذكور: بيان موقف التجنيد.





الرسوم المقررة:

- مبلغ (200) جنيه فقط لا غير في حالة التقدم للدول العربية.

- مبلغ (400) جنيه فقط لا غير في حالة التقدم للدول غير الناطقة بالعربية.

- مبلغ (600) جنيه فقط لا غير في حالة التقدم للاثنين معًا.





أن يكون المتقدم على رأس العمل، وألا يزيد عمره في 2026/10/1 عن 56 عامًا.





أن يكون قد مر على استلامه العمل بصفة وبدرجة مالية مدة 36 شهرًا، ولا يُعتد بفترة التعاقد الوزاري، على أن يكون آخر 24 شهرًا في ذات المحافظة المتقدم منها، في حالة النقل من محافظة لأخرى، وذلك حتى 2026/10/1.



