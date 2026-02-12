التعليم تنفي إلغاء التقييمات ورفع الغياب بالمدارس في شهر رمضان

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنباء تزعم إلغاء التقييمات ورفع الغياب في شهر رمضان بجميع المدارس

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما أثير بشأن صدور قرار رسمي ينص على إلغاء التقييمات ورفع الغياب في شهر رمضان بجميع المدارس

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لم يصدر أي قرارات رسمية تنص على إلغاء التقييمات ورفع الغياب في شهر رمضان في جميع المدارس

وشدد المصدر على أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وجه بضرورة الحفاظ على انتظام العملية التعليمية بشكل طبيعي خلال شهر رمضان ، مع الإلتزام التام بالتقييمات وتفاصيل اليوم الدراسي المعتادة .

وأوضحت الوزارة أن هناك تعليمات رسمية عاجلة لجميع المدارس بضرورة تسجيل الغياب يوميا طوال شهر رمضان واتخاذ اللازم ضد الطلاب غير الملتزمين بنسب الغياب المقررة قانوناً .

تحذير من الغياب أثناء فترة التقييمات

وفي هذا الإطار .. أعلنت المدارس تنبيهات عاجلة تشدد على ضرورة عدم غياب الطلاب عن التقييمات الأسبوعية أو الشهرية بدون عذر

وقالت المدارس على صفحاتها الرسمية على فيس بوك : في حال غياب الطالب عن التقييمات بدون عذر مقبول ، لن يُسمح له بإعادة التقييمات ، وسيخسر الطالب الدرجات المخصصة له.

وأضافت المدارس : في حال غياب الطالب عن التقييمات الأسبوعية أو الشهرية ، يحق له إعادة التقييم فقط في حال وجود عذر طبي أو قهرى معتمد وموثق يقدم للمدرسة ، و في هذه الحالة سيتم إعفاؤه من خصم الدرجات وإعادة التقييمات دون أي ضرر دراسي.

وأعلنت المدارس أن الغياب عن التقييمات بعذر مقبول ، يستلزم تقديم مستند رسمي (شهادة مرضية من التأمين الصحي ) للمدرسة يفيد سبب الغياب ، ليحق للطالب إعادة التقييم مرة أخرى دون خصم درجات ، على أن يتم اعتماد الغياب بعذر من خلال خطاب معتمد من المدرسة.

وحذرت المدارس من أنه ، قد يتم خصم نصف درجات التقييمات والواجبات في حال غياب الطالب عن تقييمين في نفس المادة ، مشددة على أنه يتم حصر الغياب يومياً، وكذلك كل حصة في اليوم الدراسي الواحد