اتحاد منتجي الدواجن يكشف عن سبب ارتفاع أسعار الدواجن ويقترح الحل
السودان .. إرتفاع ضحايا المركب المنكوب بنهر النيل إلى 21 شخصًا
بيشك فيها.. سيدة تنتقم من زوجها بطعنتين أمام زملائه في ورشته بأكتوبر
وزير المالية: صرف مرتبات العاملين بالدولة الإثنين بمناسبة رمضان
دراسة: تناول هذه المكسرات بانتظام قد ينعكس إيجابًا على جودة النوم | تفاصيل
مشروع قانون أمام مجلس النواب قريبًا لتنظيم التطبيب عن بُعد
قبل رمضان.. فتح وصلة "الإقليمي" الجديدة أمام حركة المرور اليوم
اشتباكات عنيفة بالأيدي في البرلمان التركي بسبب وزير العدل| فيديو
الأوقاف تكشف بالدليل على نجاة أبوي النبي ﷺ وعدم تعذيبهم
سويلم: رئاسة مرفق المياه الإفريقي أولوية قصوى لمصر لخدمة قضايا القارة
وزير الخارجية: إطلاق مسار إنساني فوري لضمان وصول المساعدات السودانية دون عوائق
حالة الطقس اليوم.. «الأرصاد» تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة
أخبار البلد

قبل رمضان.. فتح وصلة "الإقليمي" الجديدة أمام حركة المرور اليوم

تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق القناطر
تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق القناطر
حمادة خطاب

 أعلنت وزارة النقل، أنه تزامنًا مع قرب بداية شهر رمضان المبارك وتيسيرًا على مستخدمي الطريق، تقرر فتح المسافة من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق القناطر الخيرية/ الباجور وحتى تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الاسكندرية الزراعي أمام حركة المرور ابتداءًا من اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026.


يأتي ذلك مع استمرار فتح الاتجاه الآخر من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق إسكندرية الصحراوي، مع تمديد الغلق المؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الاسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع القناطر الخيرية/ الباجور.


وتم التأكيد على نهو جميع الإجراءات الخاصة بأعمال تأمين سلامة المرور وأماكن التحويلات بالقطاعات الجاري استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة بها وتحديد سرعة المركبات على الطريق (المركبات الملاكي: 90 كم / ساعة - الميكروباص: 70 كم / ساعة - النقل والأتوبيس: 60 كم / ساعة) ومتابعة الإجراءات التي تم تنفيذها لزيادة عوامل الأمن والسلامة بالطريق وخاصًة في أماكن العمل الجاري تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة بها وأعمال تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية والضوئية.
 

