قبل رمضان.. فتح وصلة "الإقليمي" الجديدة أمام حركة المرور اليوم

أعلنت وزارة النقل، أنه تزامنًا مع قرب بداية شهر رمضان المبارك وتيسيرًا على مستخدمي الطريق، تقرر فتح المسافة من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق القناطر الخيرية/ الباجور وحتى تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الاسكندرية الزراعي أمام حركة المرور ابتداءًا من اليوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026.



يأتي ذلك مع استمرار فتح الاتجاه الآخر من تقاطع الطريق الدائري الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي وحتى تقاطعه مع طريق إسكندرية الصحراوي، مع تمديد الغلق المؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق الاسكندرية الصحراوي وحتى تقاطعه مع القناطر الخيرية/ الباجور.



وتم التأكيد على نهو جميع الإجراءات الخاصة بأعمال تأمين سلامة المرور وأماكن التحويلات بالقطاعات الجاري استكمال أعمال التطوير ورفع الكفاءة بها وتحديد سرعة المركبات على الطريق (المركبات الملاكي: 90 كم / ساعة - الميكروباص: 70 كم / ساعة - النقل والأتوبيس: 60 كم / ساعة) ومتابعة الإجراءات التي تم تنفيذها لزيادة عوامل الأمن والسلامة بالطريق وخاصًة في أماكن العمل الجاري تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير ورفع الكفاءة بها وأعمال تكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية والضوئية.

