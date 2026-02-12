محافظ أسيوط: إزالة 17 حالة تعدي في 4 مراكز وحي ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ28

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تنفيذ إزالة لعدد 17 حالة تعدي على أراضي زراعية ومباني مخالفة بعدد من مراكز المحافظة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي الحاسم لكافة أشكال البناء المخالف.

وأوضح المحافظ أن الحملات نفذت في مراكز الفتح، والقوصية، ومنفلوط، وأبنوب، إلى جانب حي غرب مدينة أسيوط، وأسفرت عن استرداد 18 قيراط و6 أسهم من الأراضي الزراعية، فضلًا عن إزالة مخالفة على مساحة 178 متر مربع مباني، وذلك من خلال تنسيق كامل بين الوحدات المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح أزالت حالتي تعدي لمتغيرات مكانية، فيما نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب في تنفيذ إزالة 10 حالات تعدي على أراضي زراعية وأملاك ري، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بإزالة 3 حالات تعدي على أراضي زراعية، إضافة إلى إزالة حالة تعدي لمتغيرات مكانية بمركز القوصية، وأخرى بحي غرب مدينة أسيوط.

وأكد محافظ أسيوط أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مشددًا على عدم التهاون مع أي تعديات على أراضي الدولة أو مخالفات بناء، ومواصلة المتابعة الميدانية اليومية لضمان تحقيق المستهدف من الموجة الحالية ومنع عودة المخالفات مرة أخرى.

ولفت اللواء هشام أبو النصر إلى أن الموجة الـ28 تنفذ على ثلاث مراحل، حيث انطلقت المرحلة الثانية وف 7 فبراير تستمر حتى 27 فبراير الجاري، عقب انتهاء المرحلة الأولى التي نفذت خلال الفترة من 10 إلى 30 يناير الماضي، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 7 إلى 27 مارس المقبل، بما يضمن تغطية شاملة لكافة المناطق المستهدفة وتحقيق الانضباط الكامل.

وجدد المحافظ دعوته للمواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات، مؤكدًا تخصيص عدة قنوات لتلقي الشكاوى على مدار الساعة، من خلال الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية (088/2135858 – 088/2135727)، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مع التعامل الفوري والحاسم مع جميع البلاغات وفقًا للقانون.