قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد الامتحان الإلكتروني لمسابقة 4500 طبيب بيطري بنظام الاستعانة
وزيرا التموين و التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحون معرضي أهلا رمضان وتمور مطروح
لشحن الهاتف بأمان.. خبير يحذر من أخطاء تسبب حرائق بالمنزل| فيديو
مدبولي يكرم الوزراء السابقين في حضور الجدد
تشريعية النواب: إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض أسئلة مصيرية حول أصول الدولة
دونجا ينقذ الزمالك من ورطة قبل رمضان| تطور جديد
محافظ شمال سيناء يوضح خريطة المعابر لوفد سويدي فنلندي
تفاصيل افتتاح مجزر كفر شكر| الأول من نوعه في مصر يعمل وفق الكود العالمي للمجازر.. صور
التعليم: جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المتداول بفيس بوك "مزيف"
حاملة الطائرات الثانية نحو الشرق الأوسط.. ماذا يحدث بين أمريكا وإيران؟
البترول: اكتشافات جديدة تضيف 34 مليون قدم غاز و5200 برميل يوميًا
الهلال السعودي يحلم بثنائية هجومية تاريخية بضم محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محافظ شمال سيناء يوضح خريطة المعابر لوفد سويدي فنلندي

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
منار عبد العظيم

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أنه فيما يتعلق بالمعابر داخل قطاع غزة، هناك معبران مغلقان منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أنه من الجهة الشرقية توجد 3 معابر مُخصصة للوقود ومواد أخرى، وقد أغلقتها إسرائيل خلال الفترة من 2008 إلى 2010، وذلك خلال شرحه لوفد سويدي فنلندي آلية العمل في المنطقة الحدودية.

شرح تفصيلي لآلية العمل داخل معبر رفح

واستعرض المحافظ، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، الإجراءات المتبعة داخل معبر رفح، موضحًا أن الدولة المصرية تحرص على التثبت من جميع الإجراءات لضمان تنظيم حركة العبور بشكل دقيق.

وأشار إلى أن السور القائم في المنطقة يمثل الحد الفاصل بين مصر وقطاع غزة، ويتم من خلاله تنظيم حركة الدخول والخروج وفق الضوابط المعتمدة.

مسافات العبور والمسارات البديلة

وأوضح أن المسافة التي يقطعها العابرون تصل إلى نحو 4 كيلومترات حتى معبر كرم أبو سالم، وهي مسافة ليست بعيدة، لافتًا إلى وجود مسار آخر بطول 40 كيلومترًا يصل إلى مناطق محددة، ويُستخدم أحيانًا لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية.

وأكد أن البوابة المؤدية مباشرة إلى قطاع غزة مخصصة لعبور الأفراد فقط، وليس للشاحنات.

حركة الشاحنات والمساعدات الإنسانية

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أنه يمكن من معبر كرم أبو سالم أو العوجة مشاهدة الشاحنات التي تنقل المساعدات، إضافة إلى شاحنات تابعة لمنظمات دولية تعبر إلى الأراضي الإسرائيلية تمهيدًا لوصولها إلى غزة.

وأوضح أن الطبيعة الجغرافية للمنطقة تفرض أحيانًا عبور الشاحنات عبر الحدود الإسرائيلية، خاصة أن الحدود المباشرة بين مصر وقطاع غزة لا تتجاوز 14 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، فيما تمتد المسافة من رفح إلى العوجة لنحو 40 كيلومترًا.

واختتم المحافظ بالتأكيد على استمرار التنسيق والتنظيم لضمان وصول المساعدات وفق الإجراءات المعمول بها.

غزة قطاع غزة محافظ شمال سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

محمد عبد المنصف

رد غير متوقع من عبد المنصف على اعترافات لقاء الخميسي الصادمة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

دار الإفتاء

هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 12 فبراير 2026

محمد صلاح

بعد أسيست سندرلاند.. إنجاز تاريخي جديد لصلاح في البريميرليج

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

أول توجيهات وزيرة الإسكان.. تكثيف الزيارات الميدانية والإسراع في تنفيذ المشروعات

رانيا المشاط

تكليفات متتالية خلال ثمان سنوات .. وزيرة التخطيط السابقة تشكر السيسي على الثقة

خلال التوقيع

إى تاكس توقع مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة الضريبية

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد