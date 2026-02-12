محافظ شمال سيناء يوضح خريطة المعابر لوفد سويدي فنلندي

أكد اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أنه فيما يتعلق بالمعابر داخل قطاع غزة، هناك معبران مغلقان منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أنه من الجهة الشرقية توجد 3 معابر مُخصصة للوقود ومواد أخرى، وقد أغلقتها إسرائيل خلال الفترة من 2008 إلى 2010، وذلك خلال شرحه لوفد سويدي فنلندي آلية العمل في المنطقة الحدودية.

شرح تفصيلي لآلية العمل داخل معبر رفح

واستعرض المحافظ، في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، الإجراءات المتبعة داخل معبر رفح، موضحًا أن الدولة المصرية تحرص على التثبت من جميع الإجراءات لضمان تنظيم حركة العبور بشكل دقيق.

وأشار إلى أن السور القائم في المنطقة يمثل الحد الفاصل بين مصر وقطاع غزة، ويتم من خلاله تنظيم حركة الدخول والخروج وفق الضوابط المعتمدة.

مسافات العبور والمسارات البديلة

وأوضح أن المسافة التي يقطعها العابرون تصل إلى نحو 4 كيلومترات حتى معبر كرم أبو سالم، وهي مسافة ليست بعيدة، لافتًا إلى وجود مسار آخر بطول 40 كيلومترًا يصل إلى مناطق محددة، ويُستخدم أحيانًا لتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية.

وأكد أن البوابة المؤدية مباشرة إلى قطاع غزة مخصصة لعبور الأفراد فقط، وليس للشاحنات.

حركة الشاحنات والمساعدات الإنسانية

وأشار محافظ شمال سيناء إلى أنه يمكن من معبر كرم أبو سالم أو العوجة مشاهدة الشاحنات التي تنقل المساعدات، إضافة إلى شاحنات تابعة لمنظمات دولية تعبر إلى الأراضي الإسرائيلية تمهيدًا لوصولها إلى غزة.

وأوضح أن الطبيعة الجغرافية للمنطقة تفرض أحيانًا عبور الشاحنات عبر الحدود الإسرائيلية، خاصة أن الحدود المباشرة بين مصر وقطاع غزة لا تتجاوز 14 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، فيما تمتد المسافة من رفح إلى العوجة لنحو 40 كيلومترًا.

واختتم المحافظ بالتأكيد على استمرار التنسيق والتنظيم لضمان وصول المساعدات وفق الإجراءات المعمول بها.