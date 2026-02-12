قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء اليوم الرابع والعشرين من شهر شعبان .. يفتح لك أبواب الخير
«عبدالعاطي» يؤكد على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان
وزير الخارجية يناقش مع نظيرته الإيفوارية تعزيز العلاقات ومشروعات التعاون
فيديو متداول مثير للجدل.. التراب يغطي سيارة شيرين عبد الوهاب أمام منزلها| تفاصيل
استجابة سريعة لحل مشكلة سكان منطقة مصرف أبو عوض كفر الجبل بالهرم
محمد صلاح يتوصل إلى اتفاق مع ليفربول حول الرحيل عن الريدز |تفاصيل
مد مواعيد العمل في نفقي الأزهر خلال شهر رمضان | تفاصيل
أول تعليق من حماس على إصابة عبد الله البرغوثي داخل سجن جلبوع
عودة المشاغب.. غياب القوة الضاربة عن مباراة الأهلي والجيش الملكي
وزير الخارجية لـ نظيره الأوغندي: التعاون والتكامل في نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة
رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026
حتى 18 فبراير| وظائف للشباب فقط في مصر للطيران.. الشروط والأوراق المطلوبة

وظائف مصر للطيران
وظائف مصر للطيران
خالد يوسف

يتزايد البحث عن تفاصيل إعلان وظائف مصر للطيران التي أتاحت الشركة التقدم لها إلكترونيًا فقط عبر الموقع الرسمي المخصص للتقديم على وظائفها الشاغرة، حيث تضمن إعلان وظائف مصر للطيران حاجة الشركة إلى تعيين عدد من الشباب في وظيفة ضابط عمليات وأخصائي سياحة. 

إعلان وظائف مصر للطيران

أعلنت الشركة القابضة الوطنية للخدمات الجوية، عن وظائف مصر للطيران المتاح التقديم عليها من خلال الرابط الالكتروني المخصص للوظائف، حيث تطلب شركة مصر للطيران شباب من الجنسين للعمل في مطار القاهرة الدولي بنظام التعيين في وظيفة ضابط عمليات.

ويشمل إعلان وظائف مصر للطيران أيضًا، حاجة الشركة لشباب من الجنسين، لشغل وظيفة أخصائي سياحة بمطار شرم الشيخ بنظام عقد عمل 11 شهرًا، على أن يكون التقديم مقتصرا على أبناء محافظة جنوب سيناء أو المقيمين فيها إقامة دائمة.

وأوضح الإعلان أنه يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها، موافقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة لمصر للطيران، واجتياز الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

شروط التقديم على وظائف مصر للطيران

أتاحت الشركة التقديم على وظيفة ضابط عمليات بمطار القاهرة الدولي بنظلم التعيين منذ يوم 5 فبراير الجاري، لمن تتوافر لديهم الشروط التالية:

ـ أن يكون سن المتقدم من 21 عاما وحتى 38 عامًا.

ـ أن يكون المتقدم خريج جامعي بدرجة بكالوريوس

ـ أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية إجادة تامة

ـ إثبات إنهاء الخدمة العسكرية للذكور

ـ الحصول على إجازة مرحّل جوي

ـ اجتياز اختبارات التقديم

أما شروط التقديم على وظيفة أخصائي سياحة بمطار شرم الشيخ بنظام التعاقد، فتشمل الشروط السابقة إضافة إلى الشروط التالية:

ـ مؤهل عالٍ مناسب ويفضل أن يكون مسبوقا بثانوية عامة لغات

ـ إجادة مهارات الحاسب الآلي

ـ قبول العمل بنظام النوبات

ـ لا يزيد سن المتقدم للوظيفة عن 30 سنة عند بدء قبول الطلبات

ـ يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية (البطاقة سارية)

ـ ضرورة الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها

ـ أن يكون لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

المستندات المطلوبة للتقديم في وظائف مصر للطيران

أوضح إعلان وظائف مصر للطيران المستندات التي يجب رفعها على الرابط الالكتروني الرسمي المخصص للتقديم على وظائف مصر للطيران، حيث يجب رفع المستندات التالية بجودة عالية:

ـ السيرة الذاتية للمتقدم

ـ بطاقة الرقم القومي سارية

ـ عدد 2 صورة شخصية

ـ شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة

ـ شهادة بكالوريوس حديثة

ـ إجازة المرحّل الجوي

ـ شهادة الخدمة العسكرية للذكور

موعد تقديم وظائف مصر للطيران

بدأ التقديم في وظائف مصر للطيران منذ يوم 5 فبراير الجاري ويستمر حتى 15 فبراير الجاري أيضًا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة http://hrholding.egyptair.com، أو هـــــنـــــا، حتى 18 فبراير الجاري لوظيفة ضابط العمليات بمطار القاهرة، وحتى 15 فبراير الجاري لوظيفة أخصائي سياحة في مطار شرم الشيخ.

