مسابقات جديدة لشغل وظائف تعليمية خلال الفترة القادمة| تفاصيل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن اعتزامه طرح عدد من المسابقات الجديدة خلال الفترة القادمة، لشغل عدد من الوظائف التعليمية بعدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وأوضح الجهاز أن المسابقات المرتقبة تشمل عددًا من الجهات، من بينها: الأزهر الشريف، وزارة المالية، وزارة الأوقاف،ووزارة الصناعة وعدد من الجهات التابعة لها، إلى جانب الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والهيئة العامة للنقل النهري، فضلًا عن مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل.

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على أهمية متابعة البيانات الرسمية التي يصدرها، وكذلك الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للاطلاع على تفاصيل المسابقات، وشروط التقديم، ومواعيد الإعلان عنها فور صدورها.