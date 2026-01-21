نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي |الرابط

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر الشريف، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية: https://jobs.caoa.gov.eg/



وأوضح الجهاز أن الاستعلام عن النتيجة متاح باستخدام الرقم القومي وكود التسجيل على موقع البوابة، كما سيتم إتاحة التظلم بدءا من الغد ولمدة أسبوعين.

وكان الجهاز قد أعلن عن هذه المسابقة في 15 سبتمبر 2025، وتم فتح باب التقديم خلال الفترة من 1 إلى 14 أكتوبر 2025.

ودعا الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المتقدمين إلى الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات الواردة على موقع بوابة الوظائف الحكومية بصفة مستمرة للاطلاع على نتائج باقي المسابقات، والالتزام بكافة التعليمات والإرشادات المعلنة.